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Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров десятилетия. Все они зарабатывают на сырье

27.12.2019 13:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров десятилетия. Все они зарабатывают на сырье

фото: dostoinstvo2017.ru

Возглавил рейтинг совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон – он в минувшем десятилетии оказался лидером по росту благосостояния среди россиян.

Как пишет журнал, состояние Михельсона с 2010 года выросло на 22,6 млрд долларов — с 4,4 млрд до 27 млрд. На втором месте еще один акционер НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко (рост состояния — 20,8 млрд, до 22,7 млрд долларов).

Третье место у совладельца «Норникеля» Владимира Потанина (рост на 13,5 млрд до 23,8 млрд долларов). Далее идут  крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (плюс 13,2 млрд долларов) и владелец «Северстали» Алексей Мордашов (плюс 10,3 млрд долларов).

Forbes отмечает, что главных бенефициаров десятилетия объединяет одно — «своим благосостоянием они обязаны сырьевой экономике: металлургии, химической промышленности, нефтегазовой отрасли».


 
 
 
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Возглавил рейтинг совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон – он в минувшем десятилетии оказался лидером по росту благосостояния среди россиян.
 
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