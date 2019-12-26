Источник материала: Ежедневник



фото: dostoinstvo2017.ru

Возглавил рейтинг совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон – он в минувшем десятилетии оказался лидером по росту благосостояния среди россиян.

Как пишет журнал, состояние Михельсона с 2010 года выросло на 22,6 млрд долларов — с 4,4 млрд до 27 млрд. На втором месте еще один акционер НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко (рост состояния — 20,8 млрд, до 22,7 млрд долларов).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров десятилетия. Все они зарабатывают на сырье Возглавил рейтинг совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон – он в минувшем десятилетии оказался лидером по росту благосостояния среди россиян.

Третье место у совладельца «Норникеля» Владимира Потанина (рост на 13,5 млрд до 23,8 млрд долларов). Далее идут крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (плюс 13,2 млрд долларов) и владелец «Северстали» Алексей Мордашов (плюс 10,3 млрд долларов).отмечает, что главных бенефициаров десятилетия объединяет одно — «своим благосостоянием они обязаны сырьевой экономике: металлургии, химической промышленности, нефтегазовой отрасли».