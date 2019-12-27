Лучшие материалы TUT.BY - 2019

Источник материала: Tut.by

Журналисты TUT.BY подводят итоги года и вспоминают свои лучшие материалы. Мы сделали и сказали много важного. Были у нас в этом году и тщательно распланированные проекты, и совсем неожиданные открытия. Большие истории рождались из случайных встреч или старых газетных вырезок. Благодаря публикациям на TUT.BY две девушки из России и США нашли родных в Беларуси спустя десятилетия! Этот мир удивителен. Слово имеет значение. А еще внимание, небезразличие. Спасибо, что не остаетесь равнодушными. Дальше будет еще интереснее. Удивляйтесь! С Новым годом!