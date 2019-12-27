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Андрей Арямнов и Александра Романовская — в числе лучших спортсменов года Беларуси
Источник материала: Партизан
Названы лучшие спортсмен и спортсменка года в Беларуси. Фристайлистка Александра Романовская стала лучшей спортсменкой года в Беларуси. Среди мужчин первенствовал уроженец Борисова Андрей Арямнов, который занял общее пятое место
Об этом
Александра Романовская в этом году стала чемпионкой мира в лыжной акробатике и выиграла этап Кубка мира в Москве. Суммарно она набрала 510 баллов.
В традиционном опросе «Спортивной панорамы» принимал участие 91 журналист, каждый из которых назвал свою десятку лучших.
Александра Романовская
Фото: Дарья Бурякина, tut.by
Второе место занял дуэт Марины Литвинчук и Ольги Худенко, которые выступают в гребле на байдарках. В их активе 456 очков. В этом году они выиграли все главные старты года — чемпионат мира и Европейские игры.
Третьей стала лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко, четвертой — пятиборка Ольга Силкина.
Пятое место занял тяжелоатлет Андрей Арямнов, который оказался лучшим среди мужчин.
Лучшим тренером стал Владимир Шантарович, лучшей игровой командой — сборная по пляжному футболу, неигровой — по гребле на байдарках и каноэ.
В прошлом году лучшей спортсменкой года стала Анна Гуськова (фристайл), лучшим спортсменом — Владислав Гончаров (прыжки на батуте).
Фото Павла Орловского и из архива БЕЛТА
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Названы лучшие спортсмен и спортсменка года в Беларуси. Фристайлистка Александра Романовская стала лучшей спортсменкой года в Беларуси. Среди мужчин...
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