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Андрей Арямнов и Александра Романовская — в числе лучших спортсменов года Беларуси

28.12.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Названы лучшие спортсмен и спортсменка года в Беларуси. Фристайлистка Александра Романовская стала лучшей спортсменкой года в Беларуси. Среди мужчин первенствовал уроженец Борисова Андрей Арямнов, который занял общее пятое место

Об этом пишет pressball.by.

Александра Романовская в этом году стала чемпионкой мира в лыжной акробатике и выиграла этап Кубка мира в Москве. Суммарно она набрала 510 баллов.

В традиционном опросе «Спортивной панорамы» принимал участие 91 журналист, каждый из которых назвал свою десятку лучших.


Александра Романовская

Фото: Дарья Бурякина, tut.by


Второе место занял дуэт Марины Литвинчук и Ольги Худенко, которые выступают в гребле на байдарках. В их активе 456 очков. В этом году они выиграли все главные старты года — чемпионат мира и Европейские игры.

Третьей стала лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко, четвертой — пятиборка Ольга Силкина.

Пятое место занял тяжелоатлет Андрей Арямнов, который оказался лучшим среди мужчин.

Лучшим тренером стал Владимир Шантарович, лучшей игровой командой — сборная по пляжному футболу, неигровой — по гребле на байдарках и каноэ.

В прошлом году лучшей спортсменкой года стала Анна Гуськова (фристайл), лучшим спортсменом — Владислав Гончаров (прыжки на батуте).

Фото Павла Орловского и из архива БЕЛТА
 
 
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Названы лучшие спортсмен и спортсменка года в Беларуси. Фристайлистка Александра Романовская стала лучшей спортсменкой года в Беларуси. Среди мужчин...
 
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