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В каком платье встретить наступающий год Крысы, чтобы вам везло. Рассказывает стилист
Источник материала: Tut.by
Мы не знаем, верите ли вы в гороскопы, следите ли за трендами или, выбирая в чем встречать Новый год, руководствуетесь рамками дресс-кода, но мы уверены, что тратить драгоценные часы уходящего года на поиск подходящей одежды вам точно не хочется.
Специалист по стратегическому имиджу и наш колумнист,
— Для большинства соотечественников Новый год — горячая пора. Авралы настигают со всех сторон: нужно разобраться с рабочими вопросами, купить подарки, украсить дом. В такой суматохе выбор наряда для празднования больше напоминает стресс-миссию, чем приятное времяпрепровождение.
Такой подход к своей одежде претит символу грядущего года — Металлической Крысе. Ведь главное для нее — во всём сохранять внутреннюю собранность и спокойствие.
Астрологи утверждают, что Крыса — животное умное, закрытое и неординарное. Поэтому к выбору наряда нужно подойти осмысленно. И первое, что нужно сделать: подумать, где и в каком формате вы собираетесь встретить Новый год.
Торжественно-консервативное мероприятие
Тем, кто приглашен на новогодний бал со строгим регламентом, придётся следовать рамкам дресс-кода. Чаще всего на мероприятиях такого формата гостей просят придерживаться правил Black tie Invited. Это значит, что мужчине стоит надеть классический смокинг, а даме — вечернее платье в пол.
Роскошное платье можно поискать:
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