В каком платье встретить наступающий год Крысы, чтобы вам везло. Рассказывает стилист

Источник материала: Tut.by

Мы не знаем, верите ли вы в гороскопы, следите ли за трендами или, выбирая в чем встречать Новый год, руководствуетесь рамками дресс-кода, но мы уверены, что тратить драгоценные часы уходящего года на поиск подходящей одежды вам точно не хочется.

Специалист по стратегическому имиджу и наш колумнист, Екатерина Гордеева , придумала, как сэкономить время читателей. Она собрала самые важные рекомендации астрологов, стилистов, специалистов по этикету, прошлась по столичным магазинам и собрала всё необходимое для выбора идеального костюма в один материал.



Фото: архив Екатерины Гордеевой

— Для большинства соотечественников Новый год — горячая пора. Авралы настигают со всех сторон: нужно разобраться с рабочими вопросами, купить подарки, украсить дом. В такой суматохе выбор наряда для празднования больше напоминает стресс-миссию, чем приятное времяпрепровождение.

Такой подход к своей одежде претит символу грядущего года — Металлической Крысе. Ведь главное для нее — во всём сохранять внутреннюю собранность и спокойствие.

Астрологи утверждают, что Крыса — животное умное, закрытое и неординарное. Поэтому к выбору наряда нужно подойти осмысленно. И первое, что нужно сделать: подумать, где и в каком формате вы собираетесь встретить Новый год.

Итак, начнем.

Торжественно-консервативное мероприятие

Тем, кто приглашен на новогодний бал со строгим регламентом, придётся следовать рамкам дресс-кода. Чаще всего на мероприятиях такого формата гостей просят придерживаться правил Black tie Invited. Это значит, что мужчине стоит надеть классический смокинг, а даме — вечернее платье в пол.

Роскошное платье можно поискать: