|
«Дырки внизу стены - для мышей?» Загадки в проектах и ребусы электрика на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Декабрьская серость, не доделанная до Нового года строителями работа (или просто некачественно выполненная), грязь во дворах и на улицах убийственно действуют на психику. Но не стоит поддаваться депрессии: все когда-нибудь будет исправлено и мир станет лучше. Главное, не думать, что все это — норма, «хай так», «можа так і трэба». Место для халтуры и строительных ляпов — на «
Бобруйск. Фото сделано в магазине «Евроопт» по улице Интернациональной. На глухой стене внизу лестницы не хватает картины с очагом, как в каморке папы Карло. Интересно, как и что было запроектировано и что это за дырки внизу стены? Для мышей?
Жлобин, возле магазина положили новый асфальт, но лужа от этого меньше не стала.
Электрик, который собирал этот щиток, настоящий мастер шарад и ребусов: так запутать провода может не каждый, а распутать — и вовсе единицы. А еще здесь мы видим ресурсный тест однополюсных автоматов разных производителей.
Минск, проспект Рокоссовского, 40, второй подъезд. Жители жалуются на состояние козырька: его постоянно перекрашивают, но после дождя то, чем красили, оказывается на ступеньках и разносится по подъезду.
Интересная попытка сэкономить на дорогих внутрипольных конвекторах под окнами — сделать в стяжке ниши и установить туда обычные стальные радиаторы. Как тебе такое, Илон Маск? Но попытка неудачная: стальной панельный радиатор в основном работает на тепловое излучение, а конвекция у него слабая.
В Минск возле дома № 40 по улице Железнодорожной возле подъездов в октябре 2019 г. сняли асфальт. Вместо нового асфальта под двери накидали камней. Люди пишут, что ходить по такому покрытию крайне неудобно: при выходе из подъезда можно и ноги сломать. После обращения в 115.бел устранить проблему обещали до 20 декабря, но на 25-е декабря ситуация не изменилась.
Могилев, автобусная остановка «Поликлиника-8». Так выглядит дорожка, когда нужно экономить на асфальте.
Жлобин, 16-й микрорайон, дом № 26. Жители заметили, что большая береза под окнами начала усыхать. В прошлом году макушку ствола спилили. Связывают они это с тем, что коммунальщики установили рядом с деревом ящик с песчано-соляной смесью: «Уже второй сезон под ней его ставят, похоже, решили дерево «дотравить».
Несвиж, улица Лазо. Здесь нет тротуара, но даже по обочине нельзя пройти из-за огромных луж.
Полоцк, улица Мариненко, 46. Люди жалуются, что на несколько дворов девятиэтажек и частные дома поставили всего семь баков для мусора. Как итог, к понедельнику они переполняются, мусор растягивается собаками по дворам.
Витебск, улица Ореховская. Состояние дороги ужасное, покрытие разбито, как после бомбежки. И это не захолустье, скрытое от глаз: по улице курсирует городской автобус № 44.
А на этом фото — трагедия. Плохо укрепленная опалубка подпорной стены не выдержала — и бетон хлынул на соседний участок.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — тоже сообщайте нам об этом обязательно! Ждем ваших писем в Новом году!
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрим, что нам прислали на «Доску позора» перед Новым годом
|
Свежие газеты
Архив (Разное)