«Дырки внизу стены - для мышей?» Загадки в проектах и ребусы электрика на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Декабрьская серость, не доделанная до Нового года строителями работа (или просто некачественно выполненная), грязь во дворах и на улицах убийственно действуют на психику. Но не стоит поддаваться депрессии: все когда-нибудь будет исправлено и мир станет лучше. Главное, не думать, что все это — норма, «хай так», «можа так і трэба». Место для халтуры и строительных ляпов — на « Доске позора »!

Бобруйск. Фото сделано в магазине «Евроопт» по улице Интернациональной. На глухой стене внизу лестницы не хватает картины с очагом, как в каморке папы Карло. Интересно, как и что было запроектировано и что это за дырки внизу стены? Для мышей?





Жлобин, возле магазина положили новый асфальт, но лужа от этого меньше не стала.





Могилев, улица Гришина, напротив завода «Могилевлифтмаш» положили плитку между деревьями, а до асфальта не дотянули. Точный расчет — конек явно не этих рабочих.



Фото предоставлено читателем

Электрик, который собирал этот щиток, настоящий мастер шарад и ребусов: так запутать провода может не каждый, а распутать — и вовсе единицы. А еще здесь мы видим ресурсный тест однополюсных автоматов разных производителей.



Фото предоставлено читателем

Минск, проспект Рокоссовского, 40, второй подъезд. Жители жалуются на состояние козырька: его постоянно перекрашивают, но после дождя то, чем красили, оказывается на ступеньках и разносится по подъезду.





Интересная попытка сэкономить на дорогих внутрипольных конвекторах под окнами — сделать в стяжке ниши и установить туда обычные стальные радиаторы. Как тебе такое, Илон Маск? Но попытка неудачная: стальной панельный радиатор в основном работает на тепловое излучение, а конвекция у него слабая.



Фото: www.instagram.com/profitherm.by



Фото: www.instagram.com/profitherm.by

В Минск возле дома № 40 по улице Железнодорожной возле подъездов в октябре 2019 г. сняли асфальт. Вместо нового асфальта под двери накидали камней. Люди пишут, что ходить по такому покрытию крайне неудобно: при выходе из подъезда можно и ноги сломать. После обращения в 115.бел устранить проблему обещали до 20 декабря, но на 25-е декабря ситуация не изменилась.









Могилев, автобусная остановка «Поликлиника-8». Так выглядит дорожка, когда нужно экономить на асфальте.





Жлобин, 16-й микрорайон, дом № 26. Жители заметили, что большая береза под окнами начала усыхать. В прошлом году макушку ствола спилили. Связывают они это с тем, что коммунальщики установили рядом с деревом ящик с песчано-соляной смесью: «Уже второй сезон под ней его ставят, похоже, решили дерево «дотравить».









Несвиж, улица Лазо. Здесь нет тротуара, но даже по обочине нельзя пройти из-за огромных луж.













Полоцк, улица Мариненко, 46. Люди жалуются, что на несколько дворов девятиэтажек и частные дома поставили всего семь баков для мусора. Как итог, к понедельнику они переполняются, мусор растягивается собаками по дворам.





Витебск, улица Ореховская. Состояние дороги ужасное, покрытие разбито, как после бомбежки. И это не захолустье, скрытое от глаз: по улице курсирует городской автобус № 44.





А на этом фото — трагедия. Плохо укрепленная опалубка подпорной стены не выдержала — и бетон хлынул на соседний участок.



Фото со страницы facebook

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — тоже сообщайте нам об этом обязательно! Ждем ваших писем в Новом году!