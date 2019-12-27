Карп, каким вы его не пробовали. Что Наталья Цилинская приготовила из случайных продуктов

Источник материала: Tut.by

Знаменитая велосипедистка Наталья Цилинская — настоящий гуру кухни. Ничего удивительного: у спортсменки четверо детей. В проекте «Черный ящик» , который мы создаем вместе с брендом Maggi , ей достался очень разнообразный набор продуктов: свинина, сухофрукты, пряности и... вишневое варенье. Однако по совету нашего шеф-повара спортсменка решила приготовить филе карпа, причем по старинному белорусскому рецепту. Как это было — смотрите в нашем ролике.

В проекте «Черный ящик» мы под руководством шеф-повара Александра Чикилевского составляем набор продуктов, который заранее не известен участникам. Герой каждого выпуска должен прямо на месте придумать, что будет готовить. В конце каждого выпуска участник получает оценку нашего эксперта, а также помогает разыграть приз для читателей. Если хорошо знаете кулинарию, смотрите видео внимательно и участвуйте в розыгрыше.

Условия розыгрыша

Для того чтобы поучаствовать в розыгрыше вока, отправьте ответ на вопрос Натальи Цилинской на ящик blackbox4@tutbymedia.by до 9.00 30 декабря. Победителя мы выберем из числа приславших правильные ответы с помощью генератора случайных чисел и опубликуем его имя на этой странице. Подробнее с правилами конкурса вы можете ознакомиться по ссылке .

Партнер проекта:

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