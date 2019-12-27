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Видефакт: спасли младенца после крушения самолета. Мать передала ребенка полицейскому

28.12.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент спасения маленького ребенка, выжившего в результате авиакатастрофы самолета Fokker-100 в Казахстане. Ролик появился на YouTube-канале пользователя Мас Киеубала, пишет РБК.


На кадрах видно, как сотрудник полиции бежит через оцепление с младенцем в бежевом комбинезоне на руках. После того как они преодолели небольшой овраг, малыша передали сотрудникам скорой помощи. Позади видны стоящие реанимационные и пожарные машины.

По информации Tengrinews, ребенку девять месяцев, его состояние врачи оценивают как стабильное. По словам руководителя управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухана Абилдаева, вместе с ребенком в самолете находились родители и трое братьев. «Сейчас они в детской больнице. Их родители в тяжелом состоянии, находятся в больнице № 4», — сказал Абилдаев.


Сотрудник полиции, который вынес ребенка, в интервью изданию сообщил, что он взял его из рук матери, которая пострадала при крушении самолета.

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение утром 27 декабря при вылете из аэропорта Алматы в Нур-Султан. На борту находились 98 человек, 12 из них погибли, еще 49 пострадали. Власти Казахстана сообщили, что основными версиями аварии являются ошибка пилотов и техническая неисправность.
 
 
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В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент спасения маленького ребенка, выжившего в результате авиакатастрофы самолета Fokker-100 в Казахстане. Ролик...
 
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