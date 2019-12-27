Вкусная вечеринка, «серебряное» шоу и вечер под гитару. Топ в предновогодней афише в Витебске

Источник материала: Tut.by

В последние выходные года горожан приглашают на «Вкусную вечеринку», «серебряное» шоу и теплый «квартирник».

«Вкусная вечеринка»





Где: Центр культуры VZAP (ул. Октябрьская, 2) Когда: 28 декабря, 13.00 Билеты: 5 рублей, детям до 7 лет — бесплатно

Центр культуры VZAP приглашает на благотворительную кулинарную ярмарку. В программе: мастер-классы по приготовлению салатов и закусок, лавки с натуральными экологическими продуктами, викторины и конкурсы, фотозона, призы.

Половину суммы от выручки направят в помощь клубному дому «Крылья надежды».

Подробная информация — по телефону +375 29 890−28−40 и в группе .

Представление «ОдноУх и Новый год»



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в) Когда: 29 декабря, 16.00 Вход: свободный

В программе новогоднего представления для всей семьи — танцы с Дедом Морозом, Снегурочкой и «серебряное» шоу.

«Новогодний квартирник»



Фото: abc.net.au

Где: Духовской круглик, верхний уровень (пр. Фрунзе, 13а) Когда: 28 декабря, 17.00 Билет: 5 рублей

Участники театра-студии авторской песни накануне Нового года приглашают послушать песни под гитару.

В программе: джаз-квинтет Михаила Фурса, Михаил Рубин, Алеся Медведева, Андрей Косолапов и Тимофей Чистяков, Валерий Григорик и группа Golden Gate, Петр Захаров, Леонид Александров, Александр Рудых, Дуэт «СВ», Иван Поджарий и другие. А еще — уютная атмосфера с чашечкой чая.

Подробности — по телефону: +375 29 517−22−79.