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Вкусная вечеринка, «серебряное» шоу и вечер под гитару. Топ в предновогодней афише в Витебске
Источник материала: Tut.by
В последние выходные года горожан приглашают на «Вкусную вечеринку», «серебряное» шоу и теплый «квартирник».
«Вкусная вечеринка»
Центр культуры VZAP приглашает на благотворительную кулинарную ярмарку. В программе: мастер-классы по приготовлению салатов и закусок, лавки с натуральными экологическими продуктами, викторины и конкурсы, фотозона, призы.
Половину суммы от выручки направят в помощь клубному дому «Крылья надежды».
Подробная информация — по телефону +375 29 890−28−40 и в
Представление «ОдноУх и Новый год»
В программе новогоднего представления для всей семьи — танцы с Дедом Морозом, Снегурочкой и «серебряное» шоу.
«Новогодний квартирник»
Участники театра-студии авторской песни накануне Нового года приглашают послушать песни под гитару.
В программе: джаз-квинтет Михаила Фурса, Михаил Рубин, Алеся Медведева, Андрей Косолапов и Тимофей Чистяков, Валерий Григорик и группа Golden Gate, Петр Захаров, Леонид Александров, Александр Рудых, Дуэт «СВ», Иван Поджарий и другие. А еще — уютная атмосфера с чашечкой чая.
Подробности — по телефону: +375 29 517−22−79.
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В последние выходные года горожан приглашают на «Вкусную вечеринку» - научат готовить интересные блюда, на представление для всей семьи - там будет «серебряное»...
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