ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вкусная вечеринка, «серебряное» шоу и вечер под гитару. Топ в предновогодней афише в Витебске

28.12.2019 08:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В последние выходные года горожан приглашают на «Вкусную вечеринку», «серебряное» шоу и теплый «квартирник».

«Вкусная вечеринка»


Где: Центр культуры VZAP (ул. Октябрьская, 2)

Когда: 28 декабря, 13.00

Билеты: 5 рублей, детям до 7 лет — бесплатно

Центр культуры VZAP приглашает на благотворительную кулинарную ярмарку. В программе: мастер-классы по приготовлению салатов и закусок, лавки с натуральными экологическими продуктами, викторины и конкурсы, фотозона, призы.

Половину суммы от выручки направят в помощь клубному дому «Крылья надежды».

Подробная информация — по телефону +375 29 890−28−40 и в группе.

Представление «ОдноУх и Новый год»


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в)

Когда: 29 декабря, 16.00

Вход: свободный

В программе новогоднего представления для всей семьи — танцы с Дедом Морозом, Снегурочкой и «серебряное» шоу.

«Новогодний квартирник»


Фото: abc.net.au

Где: Духовской круглик, верхний уровень (пр. Фрунзе, 13а)

Когда: 28 декабря, 17.00

Билет: 5 рублей

Участники театра-студии авторской песни накануне Нового года приглашают послушать песни под гитару.

В программе: джаз-квинтет Михаила Фурса, Михаил Рубин, Алеся Медведева, Андрей Косолапов и Тимофей Чистяков, Валерий Григорик и группа Golden Gate, Петр Захаров, Леонид Александров, Александр Рудых, Дуэт «СВ», Иван Поджарий и другие. А еще — уютная атмосфера с чашечкой чая.

Подробности — по телефону: +375 29 517−22−79.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последние выходные года горожан приглашают на «Вкусную вечеринку» - научат готовить интересные блюда, на представление для всей семьи - там будет «серебряное»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчины и женщины, настроенные на серьезные отношения. Как их распознать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика