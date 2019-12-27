Как бесплатно пройти на концерт вокалиста Rammstein? Вот лайфхак

Источник материала: Tut.by

28 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт группы Lindemann . Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены уже в следующем году — 3 января.



Фото: lindemann.band

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет 3, каждый сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 2 января, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 3 января.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Lindemann — немецко-шведский проект, участниками которого являются вокалист Rammstein Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен — мультиинструменталист, основатель легендарных шведских групп Pain и Hypocrisy. Коллектив существует с 2015 года, а весной 2020 года их совместный тур прогремит в большинстве европейских стран, в том числе в Беларуси, Украине, России. У группы уже есть два полноформатных альбома, так что кликайте на «Участвовать в розыгрыше» и принимайтесь слушать дискографию группы.

К слову, больше половины билетов уже куплены, а площадка Дворца спорта, напомним, рассчитана всего на 5500 мест, так что лучше не откладывать покупку на потом. Кстати, в Париже квитки на концерт коллектива разлетелись за шесть минут.

Когда: 4 марта, 20.00 Где: Дворец спорта Сколько: от 75 рублей Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

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Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play