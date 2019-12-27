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Беларусь и Албания заключили соглашение об отмене виз

28.12.2019 09:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соглашение между правительствами Беларуси и Албании о взаимной отмене визовых требований подписано 27 декабря в Москве в посольстве Беларуси в России.

Документ подписали посол Беларуси в России Владимир Семашко и посол Албании в РФ Арбен Газиони, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.

"Подписанное соглашение после вступления в силу позволит гражданам Беларуси и Албании без виз въезжать, находиться и проезжать транзитом через территории стран на срок до 30 дней", - пояснили в ведомстве.


Подписание соглашения является очередным шагом по либерализации отношений в миграционной сфере, направленным на упрощение поездок граждан, развитие торговли и деловых связей, туризма, расширение культурных, общественных и гуманитарных контактов, подчеркнули в пресс-службе.
 
 
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Соглашение между правительствами Беларуси и Албании о взаимной отмене визовых требований подписано 27 декабря в Москве в посольстве Беларуси в России.
 
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