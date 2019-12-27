Источник материала: Газета Авангард

У школьников начались каникулы, и продлятся они по 12 января включительно.





Чтобы этот период прошел без происшествий, РОЧС просит соблюдать следующие правила. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, контролируйте, чем они занимаются в свободное время. Рассказывайте им об опасности игры с огнем, чтобы у них сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей. Храните в недоступном месте для детей спички и зажигалки. Не разрешайте ребенку самостоятельно пользоваться газовыми приборами и топить печи, научите правильно пользоваться бытовыми электроприборами. Расскажите, как правильно действовать в случае пожара, ведь чаще всего малолетние дети, вместо того чтобы выбежать на улицу, забиваются в угол или прячутся под кровать. Повторите номера экстренных служб и объясните, при каких случаях можно их вызывать. Не допускайте игры детей на льду и вблизи водоемов.

Галина ХАЦУЛЕВА

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