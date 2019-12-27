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Снова Умка! Через 50 лет вышел финал трилогии мультика про медвежонка
Источник материала: Партизан
Киностудия "Союзмультфильм" опубликовала на своем ютуб-канале новую серию мультфильма о приключениях полярного белого медвежонка Умки,
Картина «Умка на елке» стала «логичным завершением трилогии», говорится в описании к мультфильму. Первые две части — «Умка» и «Умка ищет друга» — вышли в 1969-м и 1970 годах соответственно.
Автором сценария третьей серии мультфильма стала Мария Богданова, режиссером выступил Александр Воробьев, а художником-постановщиком — Петр Захаров. Умку и его друга в новой картине озвучила актриса Лариса Брохман, а знаменитую «Колыбельную медведицы» исполнила певица Лариса Долина.
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Киностудия "Союзмультфильм" опубликовала на своем ютуб-канале новую серию мультфильма о приключениях полярного белого медвежонка Умки, пишет Meduza.
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