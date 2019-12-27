Третий этап акции «Безопасный Новый год!» спасатели провели в педиатрическом отделении ЦРБ

Источник материала: Газета Авангард

Третий этап акции «Безопасный Новый год!» спасатели провели в педиатрическом отделении центральной райбольницы.









Представители РОЧС совместно с юными спасателями из гимназии райцентра рассказали о правилах безопасного поведения в зимний период, установки дома новогодней елки и обсудили, чем опасна пиротехника. Ребята вместе с родителями ответили на вопросы викторины «Сделай праздник безопасным!» и приняли участие в конкурсах. Дети с удовольствием водили хоровод, танцевали, а после этого рассказывали Деду Морозу новогодние стихотворения, за что в подарок получили мягкие игрушки и обучающую наглядно-изобразительную продукцию.











Галина ХАЦУЛЕВА

Фото РОЧС