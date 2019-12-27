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Третий этап акции «Безопасный Новый год!» спасатели провели в педиатрическом отделении ЦРБ

28.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Третий этап акции «Безопасный Новый год!» спасатели провели в педиатрическом отделении центральной райбольницы.

Третий этап акции «Безопасный Новый год!» спасатели провели в педиатрическом отделении ЦРБ
Третий этап акции «Безопасный Новый год!» спасатели провели в педиатрическом отделении ЦРБ
Третий этап акции «Безопасный Новый год!» спасатели провели в педиатрическом отделении ЦРБ

Представители РОЧС совместно с юными спасателями из гимназии райцентра рассказали о правилах безопасного поведения в зимний период, установки дома новогодней елки и обсудили, чем опасна пиротехника. Ребята вместе с родителями ответили на вопросы викторины «Сделай праздник безопасным!» и приняли участие в конкурсах. Дети с удовольствием водили хоровод, танцевали, а после этого рассказывали Деду Морозу новогодние стихотворения, за что в подарок получили мягкие игрушки и обучающую наглядно-изобразительную продукцию.

Третий этап акции «Безопасный Новый год!» спасатели провели в педиатрическом отделении ЦРБ
Третий этап акции «Безопасный Новый год!» спасатели провели в педиатрическом отделении ЦРБ
Третий этап акции «Безопасный Новый год!» спасатели провели в педиатрическом отделении ЦРБ
Третий этап акции «Безопасный Новый год!» спасатели провели в педиатрическом отделении ЦРБ

Галина ХАЦУЛЕВА
Фото РОЧС

 
 
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Третий этап акции «Безопасный Новый год!» спасатели провели в педиатрическом отделении центральной райбольницы. Представители РОЧС совместно с...
 
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