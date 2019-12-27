ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Астропрогноз на 2020-ый. Чего стоит опасаться в високосный год?

28.12.2019 09:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новый год уже на носу, поэтому самое время узнать, следует ли опасаться грядущего високосного года. 

Давным-давно возникло поверье, что в високосный год, каковым будет и 2020-ый, лучше не вступать в отношения, не регистрировать брак, не начинать строить бизнес. Современные астрологи считают это предрассудками. 

По словам астролога Анастасии Паскевич, лишний день в году не должен беспокоить. Если уж чего-то опасаться, так это лунных фаз и движений планет. 

Астропрогноз на 2020-ый. Чего стоит опасаться в високосный год?

Например, в 2020 году будет период ретроградной Венеры. Она будет возвращаться назад, а вместе с ней и отношения людей в определённой мере будут «отматываться». Поэтому может вновь возникнуть желание притереться к партнёру. В общем, если вступить в брак как раз в это время, то придётся пройти закалку трудностями. 

В целом астрологи придерживаются мнения, что грядущий год станет благополучным не только для людей, но и для всей Беларуси.

Подробнее об этом можно узнать здесь

Люди в материале: Анастасия Паскевич
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год уже на носу, поэтому самое время узнать, следует ли опасаться грядущего високосного года.  Давным-давно возникло поверье, что в високосный год, каковым...
 
Новости дня
Новости разные
 
На станции метро «Площадь Ленина» умер мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика