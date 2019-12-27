ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Forbes назвал самых разбогатевших за год российских бизнесменов

28.12.2019 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пять участников рейтинга самых богатых бизнесменов России за год суммарно увеличили свои состояния на 27 млрд долларов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на журнал Forbes.

Лидером по годовой прибавке оказался Владимир Потанин (цветная металлургия) — плюс 7,8 млрд долларов, или треть от своего состояния. Оно на 24 декабря оценивалось в 23,8 млрд долларов.

Леонид Михельсон (газ, нефтехимия) стал богаче на 5,9 млрд долларов и сохраняет общее лидерство (27 млрд долларов) в рейтинге самых богатых бизнесменов России.


Результат годовых бизнес-стараний Вагита Алекперова (нефть, инвестиции) — плюс 5,3 млрд долларов. Его состояние достигло 23,8 млрд долларов.

У Геннадия Тимченко (газ, нефтехимия, строительство, логистика, инвестиции) состояние за год увеличилось на 4,1 млрд долларов — до 22,7 млрд.

Алексей Мордашов (черная и цветная металлургия, туризм, машиностроение) благодаря прибавке за год 3,8 млрд долларов теперь обладает 20,2 млрд долларов.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пять участников рейтинга самых богатых бизнесменов России за год суммарно увеличили свои состояния на 27 млрд долларов, сообщает корреспондент агентства...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белоруснефть" сообщила о рекордной проходке за всю историю бурения в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика