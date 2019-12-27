Задали генменеджеру брестского «Динамо» все острые вопросы: о Хачериди, уходит ли Зайцев и кто вместо Лички

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот что удалось узнать.





Можно предположить, что наиболее тревожно нынешнее межсезонье пока что складывается для брестских болельщиков. Тамошнее «Динамо» хоть и стало чемпионом, но ситуация в клубе складывается очень запутанно:

– Главного тренера Марцела Личку, преведшего Брест к титулу, отправили домой. Ему ищут преемника, но дело затягивается. Наиболее реальная кандидатура прямо сейчас – Сергей Ковальчук, которого, по информации «Трибуны», около месяца назад убрали с поста спортивного директора (в «Динамо» это опровергают).

– Есть вопросы по составу. Максим Витус уже ушел, не продлены контракты с еще более важными игроками – Павлом Нехайчиком и Александром Гутором. Также темная история с Евгением Хачериди. По нашей информации, клуб все еще намерен избавиться от игрока (и это в «Динамо» на официальном уровне отрицают).

– Александр Зайцев, вдохновитель проекта, в последнее время все чаще говорит не о «Динамо», а о «Рухе» – другом брестском клубе. Журналистами приводились даже слова Зайцева о намерении продать «Динамо», но позже они были опровергнуты.

Так что же происходит в Бресте? Мы попытались получить ответы на волнующие вопросы у генерального менеджера брестского «Динамо» Максима Краснобаева. Вот что из этого получилось.

– Межсезонье только недавно стартовало, а брестское «Динамо» уже изрядно лихорадит. И первая громкая новость – неожиданное для многих увольнение главного тренера Марцела Лички. В своем первом после ухода из клуба интервью чех говорил, что это вы позвонили ему и сообщили о решении руководства. Расскажите, как все произошло.

– А что лихорадит? Как? Я как врач по образованию не ставил бы такой диагноз :). Может, внешне так кажется, но мы все в клубе спокойно делаем свою работу.

Что касается увольнения Лички. При всех словах благодарности, которые мы можем адресовать Марцелу за такой успех, мы не будем выделять кого-то одного. Это в любом случае командный успех. И Личка, как все остальные члены клуба – игроки, руководство, работники базы и офиса – винтик в большом механизме. Да, возможно, один из важнейших винтиков, но тем не менее. «Динамо-Брест» идет дальше, и, как отметил на чествовании команды Паша Нехайчик, футболисты приходят и уходят, а клуб все равно остается.

По Марцелу мы решили поступить именно так – расстаться с ним. Он вполне адекватно все воспринял, сказал, что это жизнь, она продолжается. Как оно будет дальше, покажет время. В этой связи могу вспомнить «Ювентус», с которым Антонио Конте трижды взял чемпионство, но все равно его поменяли. Пришел Макс Аллегри, пять раз взял «золото», но тренера все равно поменяли. Сейчас пришел Маурицио Сарри. На каком-то этапе смена тренера происходит. Так случилось и у нас.

– Но для Беларуси это все равно что-то необычное. Уволить тренера, который привел клуб к первому в его истории чемпионству, взял Суперкубок, Кубок Беларуси.

– Надеюсь, мы с Марцелом останемся друзьями, будем общаться. И не раз пересечемся – футбольный мир не такой большой. Но так решил клуб. Это внутренняя кухня, а причины озвучивать мы не будем. И, прошу, не надо искать черную кошку в темной комнате.

– Когда было принято это решение?

– В конце сезона, когда результат уже был сделан.

– Значит, дело не в результате?

– Если сопоставить все факты, то логически получается именно так.





– Как-то повлияли на решение руководства клуба слова Лички, произнесенные в интервью чешскому радио?

– Нет, это совершенно не то, что могло как-то повлиять на наше решение.

– Вы ожидали, что увольнение Марцела вызовет такой резонанс среди болельщиков и специалистов?

– Конечно, я слукавлю, если скажу, что нет. Мы понимали, что болельщики любят этого тренера, и какие-то высказывания затем последуют. Но болельщики не в клубе, они не видят всего, чтобы что-то советовать или принимать решения.

– Есть мнение, что Марцел создал в команде шикарную атмосферу, все сплотились, но в плане тактического разбора соперников, что касается непосредственно тренерских обязанностей, он недорабатывал.

– Это частное мнение Коли Ходасевича :). Не хочется комментировать это, потому что, по сути, это и есть внутренняя кухня. Кто-то, конечно, расстроен, что Марцела уже нет в клубе, кто-то придерживается иного мнения. Но, уверен, время расставит все по местам.

– Кто же придет на место чеха? Известно о двух кандидатурах – Сергей Ковальчук и Олег Дулуб .

– Пока этот вопрос решается, немного подождите. В ближайшие дни, в этом году, мы все объявим.

– Помимо Ковальчука и Дулуба есть еще претенденты?

– Не буду говорить. Понятно, что я знаю, между кем мы выбираем. Но как бы болельщики, как бы СМИ ни хотели, но такие разговоры, объявление заранее нового главного тренера может стать нарушением договоренностей с кандидатами, либо может негативно повлиять на всех участников переговоров. Так что будет главный тренер – мы все объявим. А как воспримет наше решение общественность, это уже дело каждого.

– Если конкретно фамилий не называете, давайте предположим. Допустим, команду возглавит Сергей Ковальчук. И он снова выступит в роли некой «затычки». Когда у клуба проблемы с поисками главного тренера, назначается Ковальчук.

– Сразу хочу заметить, что мы с вами говорим в сослагательном наклонении. Так вот, если вдруг так случится, что Ковальчук примет команду, не надо расценивать эту историю таким образом, как вы говорите, о «затычке». Человек в свое время благодаря собственному таланту оставил в высшей лиге команду с не самым сильным составом. Еще до того, как в клуб пришел инвестор и вдохнул в «Динамо» новую жизнь. Ковальчук, имеющий тренерскую категорию Pro, раскрыл несколько молодых игроков, достиг определенного результата. И, повторюсь, не стоит воспринимать данную ситуацию в том контексте, в котором вы обозначили.





– Сейчас Ковальчук занимает пост спортивного директора в «Динамо»?

– Да.

– Предположим, что команду возглавит Дулуб. У него был не очень удачный опыт работы в БАТЭ, где он не справился с лидерами, с их влиянием. Не постигнет ли такая же участь тренера в Бресте, где также хватает своих лидеров? Тот же Милевский, например.

– Опять же, мы говорим в сослагательном наклонении. В то время, когда специалист возглавлял тот или иной клуб, от него были определенные ожидания, требования руководства, болельщиков. Задачи, в конце концов, стояли высокие. И нельзя переложить ситуацию, которая произошла, допустим, в БАТЭ, на брестское «Динамо». Мы стараемся анализировать, разбирать те или иные вещи, которые существуют в нашем клубе, переносить все нюансы на нынешние реалии.

Давайте предположим, что «Динамо» возглавил Маурисио Почеттино. Конечно, перед ним будут поставленные самые высокие задачи, но, допустим, цели не достигнуты. Можно ли говорить в таком случае, что Почеттино хуже Лички? Наверное, нет. Я веду к тому, что здесь и сейчас есть определенный состав, место. И руководство клуба, учитывая все эти факторы, принимает решение о назначении нового главного тренера. А правильное это решение будет или нет, покажет только время.





– В следующем году «Динамо» дебютирует в Лиге чемпионов. Есть по этому поводу страх, может, волнение?

– Наверняка, ближе к матчам будет нечто такое. Но сегодня превалирует ожидание чего-то необычного, нового. Если же брать футболистов, то у нас ряд ребят уже играли на самом высоком уровне, в том числе провели много матчей в Лиге чемпионов. Искренне надеюсь, что эти игроки волнительную атмосферу, которая может появиться в коллективе, направят в нужное русло. И менее опытным ребятам объяснят, что играть можно со всеми.

– Стадион «Брестский» может принимать лишь первые раунды еврокубков. А в случае успешного преодоления этих этапов что будете делать?

– Да, вы правы, в Бресте мы можем сыграть матчи двух первых раундов. Чтобы задумываться о третьем, туда как минимум нужно выйти :) Если же серьезно, то уже сейчас с руководством стадиона прорабатываем вопрос, что необходимо арене, чтобы получить третью категорию. Там достаточно капитальных вложений. Это в первую очередь наличие 16 турникетов, замкнутое видеонаблюдение. Но все должны понимать, что даже если мы все сделаем, не факт, что стадион получит третью категорию. Делегат УЕФА приедет к нам в мае, и может сложиться так, что, допустим, не хватит парковочных мест, или будет небольшая рабочая зона СМИ.

В общем, мы ищем выходы из сложившейся ситуации, думаем, стоит ли форсировать все. Если же арене не присвоят нужную категорию, у нас в стране есть стадионы, способные принять матчи такого уровня. В первую очередь мы говорим о минском «Динамо» и «Борисов-Арене».

– Где бы вам лично хотелось увидеть «Динамо-Брест» в третьем квалификационном раунде еврокубков?

– Будем, конечно, обсуждать, но, как по мне, минский стадион стоит особняком. Во-первых, «Динамо». Во-вторых, это вопросы логистики. Столица, мы можем организовать железнодорожные составы из Бреста, поможем болельщикам добраться. Заполним арену. С другой стороны – вопрос качества газона. В этом сезоне покрытие, к сожалению, отличалось не самым лучшим качеством.

– Самый важный вопрос в преддверии нового сезона – это состав. Команду уже покинул Витус.

– По Максиму и по всем остальным игрокам могу сказать так. Да, есть определенные волнения в среде болельщиков по тем или иным ребятам. Хочу всех успокоить: все будет нормально. Давайте подождем и не будем гадать на кофейной гуще. Когда клуб будет готов объявить, что те или иные ребята продлили контракты, мы объявим. Ситуация сегодня такая, что часть ребят улетела отдыхать, а заявлять в СМИ о каких-то устных договоренностях с футболистами мы не будем. Мы ждем, когда будут подписи – тогда все объявим. Еще раз скажу: не волнуйтесь, состав будет боеспособный и готовый отстаивать честь клуба и страны на евроарене.

– Немалые опасения болельщиков связаны с возможностью ухода из клуба Гутора и Нехайчика. Приоткройте карты по этим игрокам.

– Контракты у них закончились. Клуб со своей стороны предложение ребятам сделал.





– На улучшенных условиях?

– Не буду говорить. В любом случае предложение клуб сделал. Футболисты попросили дать им возможность полностью сосредоточиться на отдыхе, и после этого они скажут, останутся в «Динамо» или нет. Паша и Саша прекрасно провели сезон, мы понимаем, что на игроков такого класса есть спрос и в России, и в Казахстане, где уровень зарплат в разы выше. Понятно, что если по какому-то футболисту придет предложение, где деньги совершенно другие, нам будет тяжело конкурировать. А лигочемпионские перспективы? Если группа – это одно. А когда начинается путь с первого раунда, тут тяжело что-то предугадать.

Мы ждем решения ребят. Учитывая статус футболистов, мы дали им время на раздумья. Надеюсь, в ближайшее время они определятся, и мы будем формировать программу подготовки к новому сезону.

– Евгений Хачериди – игрок «Динамо-Брест»?

– Да. 100 процентов. У Жени 1 января начинается контракт. Он прилетит в клуб и вместе со всеми начнет предсезонку.

– Информация о том, что клуб намерен разорвать с ним контракт, не соответствует действительности?

– Я считаю, что «Динамо-Брест» в информационном пространстве находится на том уровне, когда начинается игра, определенная возня, подковерные интриги. И в отношении нашего клуба, игроков можно ожидать чего угодно, вплоть до каких-то провокаций. Мы спокойно к этому относимся. Как когда-то просили болельщиков, так просим и сейчас: пожалуйста, достоверную информацию получайте из официальных источников. Все остальное – это домыслы, догадки. Информацию нужно фильтровать.

– Будут ли еще легионеры, да и в принципе новички в «Динамо»?

– Увидите. В этом году мы заранее начали трансферную кампанию. Регламент позволяет ребятам даже за полгода до окончания действующего контракта вести переговоры с новым клубом. Мы не хотим выходить на рынок с ошарашенными глазами и в цейтноте кого-то искать.

– Не будет ли проблемой для «Динамо» новый лимит на легионеров?

– Ситуация, понятное дело, изменится, но это проблемой не станет. Какие-то стремления федерации мы понимаем, какие-то не понимаем и обсуждаем. Но по итогу мы все должны руководствоваться теми правилами, которые приняты. И формировать состав исходя из этого. А лимит на легионеров? Мы понимали, что может быть так, поэтому и действовали в соответствии с предполагаемой ситуацией.

– Проясните, пожалуйста, ситуацию по Илье Шкурину.

– Не буду ничего комментировать по этому моменту. Тут очень много инсинуаций. Уверен, придет время, когда вовлеченные и заинтересованные стороны дадут комментарий. А, может, и нет.





– Ситуация выглядит странно.

– В свое время Перес передавал Зидану в ресторане салфетку с контрактом :). И всё в тайне. Могу сказать, что я очень рад, что сегодня белорусский футбол выходит на хороший уровень информационного пространства. О виде спорта пишут, им интересуются. Это хорошо для всего сообщества.

А второе. Есть определенные периоды, когда лучше ничего не комментировать, чтобы не нанести клубу и игроку имиджевый вред. Илья – футболист талантливый, на «Звездном мяче» собрал ряд наград. Дай Бог, чтобы у него все получилось, и он дальше играл в сильном чемпионате. А когда участники сегодняшней ситуации посчитают нужным пролить свет, они это сделают. Если нет – значит, нет.

– В накладе не остался ни «Энергетик-БГУ», ни «Динамо-Брест»?

– По-моему, я более чем ответил на ваш вопрос :).

– Многих помимо состава волнует еще один вопрос. Что же будет с «Динамо» в свете заявлений Александра Зайцева о его любви к «Руху»?

– Видите, какая у меня заставка на телефоне? Эмблема «Ювентуса» :).

Перед «Динамо-Брест» сейчас стоят вполне конкретные задачи: завершить комплектацию, полноценно подготовиться к новому сезону и закончить его на мажорной ноте. И, конечно, удачно выступить в еврокубках. Для этого, поверьте, все есть. Никто ни о чем постороннем не думает.

– Совсем недавно Зайцев заявил, что он будет искать покупателя для «Динамо» и сконцентрируется на «Рухе». Как прокомментируете это?

– Когда я прочитал эту новость, сразу понял, что в данном случае что-то нечисто. Связался с [пресс-секретарем] Олей Хижинковой, попросил уточнить у Александра Николаевича детали и сделать определенное заявление от лица клуба. Что впоследствии и произошло. Там была чистой воды провокация. И не знаю, на чем она основана. То ли люди хотели ресурс прорекламировать, то ли еще что-то. Там был набор каких-то фактов, которые не соответствуют действительности. И Невыгласа вспомнили, на следующий день Геннадий Николаевич опроверг информацию.

Так вот, после того, как Оля получил определенную информацию от Александра Николаевича, сделали заявление и на этом историю закрыли.

Знаете, я сейчас уже некоторые новости о «Динамо» открываю и всерьез их не воспринимаю. Некоторые СМИ стараются пустить информацию, которая привлечет дополнительную аудиторию, можно сказать, пускают желтизну, а ее пипл хавает. Сейчас идет рост освещаемости жизни «Динамо», и ряд ресурсов хотят на этом подняться.

– Спрошу прямо. Зайцев говорил о том, что будет искать покупателя для «Динамо»?

– Даже не спрашивал, не знаю. Оля говорила с Александром Николаевичем. Может, он и не заявлял такого.





– И все равно в последнее время Зайцев слишком много говорит о «Рухе». Вас как генменедрежера «Динамо» не пугает такая риторика? Ведь основной капитал уйдет в другой клуб, и динамовцам жить станет тяжелее.

– Мне лично тяжело комментировать или давать какую-то интерпретацию словам шефа. Сегодня я вижу план «Динамо». И там четко прописано, что нужно хорошо провести предсезонку, сыграть ряд спаррингов, сформировать состав. А дальше – Суперкубок, Кубок, чемпионат, Лига чемпионов. Уже сейчас вижу полноценный насыщенный год для «Динамо», и в этот процессы мы полностью погружены. Все остальное – из серии сослагательного наклонения.

– Вы рады, что будет брестское дерби?

– Да, сэкономим на выезде :)

– На днях «Динамо» опубликовало цены на сезонные абонементы. Они в разы больше, чем в завершившемся году. Чем обусловлен рост?

– Конечно, всегда болельщикам хочется, чтобы билеты были дешевыми, а футболисты – самыми лучшими. Это понятно. Но что касается цен на сезонные абонементы, нужно отталкиваться от того, что в сезоне-2019 они были реально занижены [20-90 рублей]. И мы не имели морального права их сделать выше. На основании чего? Потому что мы – шестые? Мы нашли компромисс и назначали тогда такую сумму. Сравнивать прошлые цены с нынешними не совсем корректно.

Второй момент. Во всех европейских чемпионатах абонемент – это сумма стоимости всех билетов на домашние матчи сезона с дисконтом, как правило, 10 процентов. Плюс абонемент – это гарантия того, что ты посетишь матч, получишь дополнительные плюшки. Также обладатели абонементов получают возможность взять себе и друзьям или членам семьи билеты на еврокубки в первоочередном порядке. Кроме того, будет еще ряд привилегий для таких людей.

Что касается непосредственно цен. Самый дорогой абонемент – 200 рублей. Для новых владельцев абонементов обеспечены места на центральных секторах. Те, кто владел абонементом раньше, может купить его за 185 рублей. Надо понимать, что футбол в Бресте – не просто футбол. По сути, это глобальное мероприятие на четыре часа с послевкусием. Ты получаешь кучу эмоций. Это стоит ту сумму, которую я назвал. Как по мне, это немного. Даже несмотря на нашу экономическую ситуацию.

Выше мы объективно не могли установить планку. А ниже? Да, могли, но при формировании цен мы учитывали все вещи: и организацию, и то, что клубу и команде нужно дальше развиваться, выходить на новый уровень. А если кто-то говорит, что это дорого... Так, ребята, не идите на центральные сектора. Займите место сбоку или на Восточной трибуне.

– В 2019 году «Динамо» получило «Приз зрительских симпатий». Не боитесь, что установленные на абонементы цены не позволят по окончании сезона-2020 взять этот же приз?

– Мы будем стараться доказывать, что достойны любви болельщиков. Футболисты – своей игрой, победами, клуб – определенными активностями. Да, наверняка из нынешних владельцев абонементов в новом сезоне меньше людей сможет себе позволить их продлить. Будем надеяться, что появятся новые желающие. Возможно, те, кто был на центральных секторах, пересядут ближе к краю. И, надеюсь, мы заложим в людях понимание, что футбол все-таки стоит денег. В Бресте сейчас хороший футбольный праздник, который и местные жители, и гости города уже высоко оценили. Мы будем стараться сделать праздник только лучше.