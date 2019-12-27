ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В женских косметичках нашли кишечную палочку

28.12.2019 11:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В девяти из десяти женских косметичек нашли кишечную палочку. Результаты исследования докторов лондонского университета Метрополитен приводит The Sun.



Эксперты также выяснили, какие вирусы содержатся в конкретных косметических средствах большинства контейнеров с мейкапом. Так, из-за несоблюдения правил гигиены в карандаше для губ могут обитать колиморфные бактерии, а в помаде — стафилококки. «Это бактерия, которая может вызвать кожные заболевания в случае проникновения в порез или царапину. Если же она попадет в кровоток — исход может быть летальным», — прокомментировал доктор Пол Мэтьюэль (Dr Paul Matewele).


В туши для ресниц обнаружили листерии. По словам специалиста, обычно они содержатся в испорченных продуктах питания и не должны создавать серьезных неприятностей владелице туши. Однако, если одолжить свою тушь человеку со слабым иммунитетом, у него могут возникнуть проблемы со здоровьем, пишет lenta.ru

Помимо этого, в пудре ученые нашли энтерококки — бактерии, провоцирующие заболевания брюшной полости, полости рта, сепсис, эндокардит и в редких случаях менингит. То же самое выявили и в кистях для нанесения макияжа.


В декабре ученые Национального института здоровья США сообщили, что окрашивание волос или использование перманентных выпрямителей повышает риск заболевания раком груди. В ходе эксперимента специалисты в течение десятилетия отслеживали уход за волосами 46 709 женщин. Те из них, кто постоянно применял краску для волос, были на 9 процентов более подвержены развитию опухоли молочной железы, чем те, кто носил естественный цвет.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В девяти из десяти женских косметичек нашли кишечную палочку. Результаты исследования докторов лондонского университета Метрополитен приводит The Sun.
 
Новости дня
Новости разные
 
Скоростной режим повысят на 16 участках автодорог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика