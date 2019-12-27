ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестские таможенники пресекли канал незаконной поставки микроавтобусов из ЕС

28.12.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Брестской таможни пресекли канал незаконной поставки микроавтобусов из стран Европейского союза в Беларусь с уклонением от уплаты таможенных платежей, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Брестские таможенники пресекли канал незаконной поставки микроавтобусов из ЕС

При пересечении белорусско-польской границы автомобили находились в технически исправном состоянии и без повреждений. Во время транспортировки до пункта таможенного оформления в Пинске в них заменялись узлы и агрегаты, осветительные приборы, декоративные элементы салона на поврежденные либо неисправные, повреждалось лакокрасочное покрытие.

Брестские таможенники пресекли канал незаконной поставки микроавтобусов из ЕС

"Соответственно, стоимость транспортных средств и сумма уплаты таможенных пошлин и налогов значительно занижались, так как автомобиль считался поврежденным", - пояснили в ГТК.

Брестские таможенники пресекли канал незаконной поставки микроавтобусов из ЕС

С начала 2018 года на территорию ЕАЭС таким образом ввезли свыше 20 грузовых микроавтобусов, с момента выпуска которых прошло не более 5 лет. Незаконную схему организовали двое жителей Пинска.

По данным фактам возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.231 (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере) УК. Ведется расследование.

Брестские таможенники пресекли канал незаконной поставки микроавтобусов из ЕС

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сотрудники Брестской таможни пресекли канал незаконной поставки микроавтобусов из стран Европейского союза в Беларусь с уклонением от уплаты таможенных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скоростной режим повысят на 16 участках автодорог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика