Брестские таможенники пресекли канал незаконной поставки микроавтобусов из ЕС

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Брестской таможни пресекли канал незаконной поставки микроавтобусов из стран Европейского союза в Беларусь с уклонением от уплаты таможенных платежей, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.





При пересечении белорусско-польской границы автомобили находились в технически исправном состоянии и без повреждений. Во время транспортировки до пункта таможенного оформления в Пинске в них заменялись узлы и агрегаты, осветительные приборы, декоративные элементы салона на поврежденные либо неисправные, повреждалось лакокрасочное покрытие.





"Соответственно, стоимость транспортных средств и сумма уплаты таможенных пошлин и налогов значительно занижались, так как автомобиль считался поврежденным", - пояснили в ГТК.





С начала 2018 года на территорию ЕАЭС таким образом ввезли свыше 20 грузовых микроавтобусов, с момента выпуска которых прошло не более 5 лет. Незаконную схему организовали двое жителей Пинска.

По данным фактам возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.231 (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере) УК. Ведется расследование.



