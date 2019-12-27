Еще одна страна отменила визы для беларусов. Кто это?

Источник материала: KYKY

У беларусов появился повод для безграничной радости – Албания отменила для нас визы! Об этом сообщает TUT.by.

Раньше беларусы тоже могли ездить в Албанию без визы, но только во время туристического сезона – с мая по ноябрь. В остальное время беларусам, которые хотели попасть в Албанию, нужно было делать визу в посольстве в Москве, потому что в Минске такого не было. Албанская виза стоила от 50 до 100 евро. Теперь беларусам Албания бесплатно доступна круглый год – соглашение о взаимной отмене виз подписали 27 декабря.

После того как соглашение вступит в силу, граждане Беларуси и Албании смогут въезжать, проезжать транзитом и оставаться в странах без виз на срок до 30 дней.