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Кыргызстан предложил Таджикистану обменяться территориями

28.12.2019 11:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что его страна готова поменяться территориями с Таджикистаном в приграничных районах, сообщает CA-news.





По его словам, 2 года назад переговоры были приостановлены, но сейчас возобновилась работа в этом направлении. С президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым несколько раз встречались по этому вопросу, добавил он.

«Кыргызстан готов к этой работе. Комиссия со стороны Кыргызстана во главе с вице-премьером Разаковым, также премьер-министр и я уже обозначили свой курс. Мы призываем к сотрудничеству. Говорим, если нужен обмен, то мы и к этому согласны, чтобы рассмотреть все варианты. Давайте с населением поговорим предложили. Мы ставим вопрос об открытой работе. Честно говоря. Работа идет не так как мы бы этого хотели. Этот вопрос можно решить только 3 путями. Лучшая из них — переговоры с учетом интересов двух стран. Мы ведем работу в этом направлении», - сказал глава государства.

Жээнбеков сообщил, что в декабре в КР должна прибыть делегация из Таджикистана.

«Каждый день я спрашиваю про Баткенскую область, интересуюсь ситуацией на границе. Просим Всевышнего, чтобы было тихо на границе. Вопросы границ у меня под контролем», - сказал глава государства.

По документам общая протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров. Из них 519 описаны и уточнены, что закреплено решением межправительственных комиссий. Остальная территория вызывает вопросы. Дело в том, что в наследство от СССР странам достались три разных карты, и теперь по ним всем идет спор. В свое время Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о том, что на спорных участках госграницы строительство вестись не будет. Но все эти годы обе стороны высказывают друг другу претензии по поводу несоблюдения данных договоренностей. Инциденты со стрельбой на границе не редкость.
 
 
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что его страна готова поменяться территориями с Таджикистаном в приграничных районах, сообщает CA-news.
 
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