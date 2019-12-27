Селёдка под шубой - лидер новогоднего стола. Какие блюда будут в праздник у белорусов

Многие хозяйки даже не составляют меню, а заранее знают, чем порадовать домочадцев и гостей. Тем более, когда в воздухе витает дух праздника, любое блюдо кажется безумно вкусным, даже если ешь его в тысячный раз.





Яндекс рассказал, какие блюда будут на новогоднем столе у белорусов

Однако в конце декабря число поисковых запросов в «Яндекс» на кулинарную тематику выросло практически в три раза.





Согласно статистике, белорусов в основном интересуют рецепты новогодних салатов и рулетиков с разной начинкой — они находятся в топе поисковых запросов.













Правда, в списке оказался и торт «Наполеон», рецепт курицы и мяса по-французски. При этом почетное лидирующее место по-прежнему занимает традиционный салат «Селедка под шубой», а вот «Оливье» готовят по семейным традициям, поэтому, вполне вероятно, он и не попал в тройку популярных. Но это далеко не все.





К вашему вниманию предоставляем список из Топ-10 новогодних блюд, возглавляющие поиск «Яндекса»:





Селедка под шубой;

Салат из курицы с ананасами;

Цезарь;

Мясо по-французски;

Мимоз;

Оливье;

Торт «Наполеон»;

Салат с крабовыми палочками;

Греческий салат;

Курица в духовке.





К слову, «Яндекс» также составил список продуктов, из которых чаще всего готовят «Оливье»: колбаса, курица, креветки и семга.



