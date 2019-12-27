Стипендию Wargaming получил кобринчанин

Источник материала: Кобринский вестник

19 декабря в средствах массовой информации были объявлены итоги ежегодного розыгрыша, который проводит среди студентов Белорусского государственного университета ведущий разработчик компьютерных игр в Беларуси компания Wargaming. В списке среди 16 награжденных значится 19-летний кобринчанин Георгий Белоусов, который в 2017 году закончил среднюю школу №7 г. Кобрина и в настоящее время обучается на 3-м курсе химического факультета БГУ. В школе Георгия помнят как увлечённого юношу, который глубоко интересовался химией и неоднократно становился победителем учебных олимпиад по предмету.





– Решение связать дальнейшую жизнь с этой наукой возникло во многом благодаря влиянию педагога Натальи Усатовой, которая увлекла химией настолько, что она стала частью моей жизни, – рассказывает Георгий.

В студенческой аудитории интерес усилился и перерос в стойкую потребность заниматься химическими исследованиями профессионально. Сегодня Георгий много времени проводит в лаборатории конденсированных сред НИИ физико-химических проблем БГУ, где ведётся разработка высокоэнергоёмких материалов для разных сфер экономики.

Научная работа – это одно из главных условий участия в конкурсе. Кроме этого, соискателям нужно было представить комиссии безупречную автобиографическую справку и мотивационное письмо, рассказывающее о том, куда будут потрачены средства в случае получения стипендии и как они повлияют на научную деятельность. Молодой учёный Георгий Белоусов знает точно: грант, который представляет собой ежемесячную стипендию в размере 400$ на протяжении всего семестра (суммарно около 2000$), позволит ему и другим победителям публиковать свои материалы в престижных изданиях, оплачивать технический перевод научных статей на иностранные языки для популяризации разработок за пределами страны, приобретать необходимое оборудование. Всё это поможет углубленно изучить выбранные научные темы и находить решения сложных задач на междисциплинарном уровне.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

Фото из архива Георгия Белоусова.

Диплом стипендиата вручает Георгию Белоусову директор компании Wargaming Group Limited Владимир Кислый.