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Гололедица и небольшой снег ожидаются в Беларуси 29 декабря

28.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гололедица и небольшой снег ожидаются в Беларуси 29 декабря

Гололедица и небольшой снег ожидаются в Беларуси 29 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку пройдет небольшой снег, днем местами по стране — небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем будет 1-7 градусов ниже нуля.

В понедельник, 30 декабря, на отдельных участках дорог ожидается гололедица, в дневные часы местами туман, гололед, в северных и центральных районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

https://www.belta.by/

 
 
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Гололедица и небольшой снег ожидаются в Беларуси 29 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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