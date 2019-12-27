Пенсионеру, который облил судебного исполнителя бензином, дали месяц ареста

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Мужчина хотел отомстить сотрудникам отдела принудительного исполнения Брестского района за то, что из его пенсии удержали деньги. Он заранее подготовил бутылку с бензином. Придя в кабинет ОПИ Брестского района, пенсионер облил горючим веществом одного из судебных исполнителей.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении угрозы насилием в отношении должностного лица из мести за выполнение служебных обязанностей, и на основании ч.1 ст.366 УК ему назначено наказание в виде ареста на срок 1 месяц, сообщили на сайте Верховного суда Беларуси.