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Пенсионеру, который облил судебного исполнителя бензином, дали месяц ареста

28.12.2019 12:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пенсионеру, который облил судебного исполнителя бензином, дали месяц ареста
Фото из открытых источников

Мужчина хотел отомстить сотрудникам отдела принудительного исполнения Брестского района за то, что из его пенсии удержали деньги. Он заранее подготовил бутылку с бензином. Придя в кабинет ОПИ Брестского района, пенсионер облил горючим веществом одного из судебных исполнителей.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении угрозы насилием в отношении должностного лица из мести за выполнение служебных обязанностей, и на основании ч.1 ст.366 УК ему назначено наказание в виде ареста на срок 1 месяц, сообщили на сайте Верховного суда Беларуси.

Назначенное К. наказание в виде ареста постановлено считать отбытым. 

Пенсионеру, который облил судебного исполнителя бензином, дали месяц ареста
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