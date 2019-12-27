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Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

28.12.2019 12:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф с авиакомпании за полет над Крымом, сообщило на своей странице в Facebook командование воздушных сил страны.

По данным ведомства, сумма штрафа составила 136 000 гривен (около 5900 долларов). Его выплатила казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air, которая 8 августа выполнила полет над Крымом.

Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили штраф, говорится в сообщении. Сумма штрафов в отношении российских авиакомпаний, летающих на полуостров, достигла около 558 млн долларов. В военном ведомстве надеятся, что ситуация станет прецедентом и российские компании также погасят штрафы.

Ранее госавиаслужба Украины назначила около 209 000 штрафов российским авиакомпанииям за полеты над Крымом, сообщало украинское агентство УНИАН. Среди оштрафованных компаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Саратовские авиалинии», Utair, «Россия», «Нордавиа», «Ямал» и другие. Украина запретила полеты над Крымом в сентябре 2015 г. Указом президента Украины за полеты над полуостровом в отношении российских авиакомпаний вводятся персональные санкции.

 
 
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Украина взыскала первый штраф с авиакомпании за полет над Крымом, сообщило на своей странице в Facebook командование воздушных сил страны.
 
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