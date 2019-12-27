ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Поставах открыли памятник известному белорусскому финансисту

28.12.2019 12:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Поставах торжественно открыли памятник политику и финансисту Антонию Тизенгаузу. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил историк и социолог Алексей Ластовский.


Памятник Антонию Тизенгаузу в Поставах. Фото: Алексей Ластовский

Памятник установлен возле дворца Тизенгауза по Советской улице. Вес бронзовой скульптуры — 600 кг.

Автор проекта — скульптор Александр Финский.

Антоний Тизенгауз родился в 1733 году на территории современного Дятловского района в семье влиятельного могната Бенедикта Тизенгауза.

С 1765 года — литовский надворный подскарбий, гродненский староста. Тизенгауз попытался возродить могущество Речи Посполитой, которая тогда находилась в кризисе. Он основал в предместьях Гродно более десяти фабрик. Однако там работали крепостные крестьяне, поэтому предприятия не приносили доходов.

Также был известен как меценат. В 1772 году был построен Театр Тизенгауза (теперь в этом здании работает Гродненский театр кукол).

В итоге в 1780-м Тизенгауз был отправлен в отставку. Он переехал в Поставы. Туда же была переведена театральная школа, балетная труппа и часть капеллы (придворного оркеста). Скончался в 1785 году.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Поставах торжественно открыли памятник политику и финансисту Антонию Тизенгаузу. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил историк и социолог Алексей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика