30 декабря 2019 года с 11.00 до 13.00 состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Гродненского облисполкома генерал-майором милиции Вадимом Ивановичем Синявским.

Желающие могут задать вопросы по телефону: 79-71-86.