30 декабря 2019 года с 11.00 до 13.00 состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Гродненского облисполкома генерал-майором милиции Вадимом Ивановичем Синявским.
Желающие могут задать вопросы по телефону: 79-71-86.
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Прямая телефонная линия с начальником областной милиции
28.12.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
30 декабря 2019 года с 11.00 до 13.00 состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Гродненского облисполкома генерал-майором милиции Вадимом Ивановичем Синявским.
Желающие могут задать вопросы по телефону: 79-71-86.
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30 декабря 2019 года с 11.00 до 13.00 состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Гродненского облисполкома генерал-майором...
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