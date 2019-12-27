34 сериала, которые TUT.BY запоем смотрел весь год. Знаете что-нибудь отсюда?

Источник материала: Tut.by

Да-да, сотрудники TUT.BY тоже смотрят сериалы (не спрашивайте, как мы это успеваем). Мы расспросили коллег, которых запросто можно назвать фанатами сериалов, чем им запомнился уходящий год. И они столько всего насоветовали — успеть бы все глянуть хотя бы за следующий год. В общем, просто доставайте свои must-see списки.



Кадр из сериала «Эйфория»

Кинообозреватель AFISHA.TUT.BY Анна Ефременко назвала лучшими сериалами 2019-го, помимо ультрапопулярных «Чернобыля», «Полового воспитания» и «Эйфории», еще пять новинок, названия которых, возможно, никогда не попадались вам на глаза:



Фото из личного архива

— «Слишком стар, чтобы умереть молодым» Николаса Виндинг Рефна — вот уж что действительно не претендует на сердечко любителей экшна и полицейских погонь. В сериале так мало действия, что в некоторые моменты вы не можете понять, у вас сейчас зажат «плэй» или «пауза». В промежутки между репликами можно уместить целых последних «Мстителей», а экранная тонировка настолько темная, что третий эпизод восьмого сезона «Игры престолов» покажется божественным свечением. Но все это играет сериалу — не поверите! — только на руку. Рефн, не брезгуя, спускается на самое дно канализации за своими колоритными персонажами. В этой тьме добро уже давно сложило оружие, а зло короновалось под дивный и тревожный саундтрек Клиффа Мартинеса.

«Невероятное» — 8-серийный процедурал. Но особенным его делает далеко не это. Детективы полиции расследуют не громкие серийные убийства, не похищение звездного ребенка и не готовящийся теракт. Они расследуют серию изнасилований женщин разных возрастов: от подростков до пенсионерок. И там, где местные копы-мужчины готовы списать преступление на фантазии жертв, их коллеги женского пола берутся за дело. Если вам реально хочется мощный заряд феминизма и детективную интригу, это то что надо.

«Политик» — остроумное шоу о том, как старшеклассник метит в президенты школы, чтобы потом стать президентом страны. Это такой «Карточный домик» на минималках, причем буквально: детки младше, ставки ниже, интриги попроще. Но наблюдать за происходящим все равно невероятно увлекательно. Или вот представьте, что все разговоры зимнего хита «Половое воспитание» не о сексе, а о политике. Любопытно, правда? Плюс финальная серия обладает таким мощным потенциалом, что вы будете с жаром ждать второго сезона (он, кстати, заявлен на 2020 год).



Кадр из сериала «Политик»

Мария Томашевская из редакции отдела коммерческих спецпроектов, которая занимается нативной рекламой, емко рассказала про пять лучших, на ее взгляд, сериалов года — вот они:



Фото из личного архива

— «Ох уж эти 70-е» — уютный ситком об ушедшей эпохе, смотрится легко, подойдет для семейных вечеров с какао и печеньками. «Вызовите акушерку» интересен с медицинской и феминистической точек зрения. Это серьезный взрослый сериал, которому нужно уделять все свое внимание — смотрите, ни на что не отвлекаясь. «Когти» — драма и одновременно комедия о женщине, которая отмывает деньги наркобизнеса через маникюрный салон. Типично женский сериал, который можно посмотреть с подругами, подойдет для отпуска. «Чудотворцы» — интересная новинка о Боге, добрых и злых делах, которая заставляет задуматься о вечном. Сериал для тех, кто не прочь пофилософствовать. Он короткий, поэтому вам хватит выходных. «Благие знамения» о противостоянии Рая и Ада и о том, в чем они похожи, подойдут тем, кто любит черный юмор. В этом сериале только один сезон, поэтому вы легко осилите его за уикенд (или даже за одну ночь).



Кадр из сериала «Благие намерения»

Эксперт по молодежному контенту (и его главный генератор на TUT.BY) Аня Перова выделяет вот эти сериалы:

Фото из личного архива

— Если бы «Половое воспитание» не вышло бы в 2019-м, «Эйфорию» можно было бы смело записывать как молодежный сериал года № 1. Хотя, может быть, так и стоит поступить: в отличие от уже гораздо более мейнстримного «Полового воспитания», сценаристы «Эйфории» попали в молодежь 2019-го гораздо лучше. Вроде бы все по классике: подростковая наркомания, проблемы в отношениях, определение и поиск себя, — только вот подано это не в лоб, а так, что даже 16-летние поверят, что это про них. Если вам пофиг на сюжет, главное — картинка, то это тем более стопроцентное попадание: приглушенные интимные тона кадров максимально приятны глазу после напряженного дня, а красотка Зендая просто не может не радовать.

В сериале «Почему женщины убивают» Люси Лью играет эксцентричную жену-богачку, которая спит с молодым сыном подруги и носит шмотки одну ярче другой. Еще нужны аргументы? Ладно, они у меня есть. «Почему женщины убивают» в гротескной форме (не без черного юмора, конечно же) объясняют вообще всем, как устроена женская голова.

Порекомендую еще второй сезон «Конец этого чертового мира» — микс черного юмора, роуд-муви, подросткового кино и даже в чем-то сказки. Первый сезон взорвал всем мозг в 2017-м и, в отличие от остальных, не заставил сразу ждать второго. Потому что история уже была настолько идеально упакована, что любое продолжение попросту испортило бы ситуацию. Второй сезон все-таки вышел и (о чудо!) не разочаровал. Ах да, это точно понравится «вечно занятым людям»: в сезонах всего по 8 серий, каждая — по 20 минут. Правда, если не любите «типа британский» юмор, лучше не смотрите.



Кадр из сериала «Конец этого чертового мира»

Редактор AFISHA.TUT.BY Кристина Горбач говорит, что ни один сериал этого года не впечатлил ее так, как прошлогодний хоррор «Призраки дома на холме» (его она советует вообще всем). В ее личном топе 2019-го есть и «Чернобыль», и «Эйфория» с «Половым воспитанием», и «Пацаны» с «Чудотворцами», но подробно девушка рассказывает о других многосерийниках:



Фото из личного архива

— В этом году вышел второй сезон нетфликовской «Тьмы» о маленьком немецком городке, в котором пропадают дети. Это единственный сериал в моей жизни, который за неделю я посмотрела дважды. Серьезно, он атмосферный, отлично снят, а сюжет так затягивает, что хочется гуглить, кто кому кем приходится, чтобы лучше во всем разобраться.

Еще один сериал, который попал в мое сердце, — «Убивая Еву» (в 2019-м опубликовали второй сезон). Это детектив про агента разведки и киллера, но нетипичный, в нем полицейский не гонится за преступником. Сандра О в роли Евы прекрасна. Ни слова больше — смотрите. На том же уровне для меня, а может, на ступеньку выше, мини-сериал «Дрянь», второй сезон которого тоже вышел в этом году. Его хвалили многие, мне он понравился за тонкий английский юмор.



Кадр из сериала «Дрянь»

Тамара Колос, редактор проекта 42.TUT.BY, пишет о науке, технологиях и ИТ-сфере. А еще, оказывается, смотрит неочевидные сериалы и готова поделиться списком самых любимых. В нем, как и у Ани Ефременко, есть «Политик» и, как у Ани Перовой, есть «Почему женщины убивают» (то есть надо смотреть!). Кроме этого, сериалами года Тома называет вот эту тройку:



Фото: из личного архива

— В фокусе сериала «Годы» — история английского семейства, которая разворачивается в ближайшем будущем, где нас ждут недобросовестные политики, исчезновение пчел и бананов, изменение климата, лагеря для беженцев, ядерный взрыв и квантовые компьютеры. У каждого из героев свои проблемы: старшие пытаются сохранить работу перед лицом всеобщей роботизации, а младшие хотят спасти свою любовь из лагерей и переселиться из реального тела в виртуальное. Это очень жесткая сатира, которая потакает нашим страхам перед будущим. В конце концов, что делать, если мир сошел с ума, а мы не успели к этому приспособиться?

Во втором сезоне «Охотников за разумом», как и в первом, агенты ФБР беседуют с самыми известными маньяками, пытаясь понять их образ мыслей. Все та же леденящая атмосфера, много разговоров, серых тонов, кофе и сигарет, но в этот раз создатели шоу приберегли для нас настоящих «звезд» — как «Сына Сэма», так и Чарльза Мэнсона. Здесь больше говорят, чем стреляют, но это невероятно стильный сериал, который хочется смотреть серия за серией. Настоящий подарок для поклонников творчества Финчера.

Пожалуй, самый смелый сериал года — это «Хранители»: Дэймон Линделоф, известный как исполнительный продюсер Lost, замахнулся на культовую классику — комикс «Хранителей» Алана Мура — и полностью его переосмыслил. В этом шоу мы увидим альтернативный 2019 год, где нет интернета, но есть полицейские в масках, радикальные нацисты и дождь из кальмаров. Если во время первой серии вы ничего не поймете, не волнуйтесь — так и задумано: полная картина сложится лишь к восьмой. Но наблюдать за этим пазлом более чем увлекательно.



Кадр из сериала «Хранители»

Журналист проекта 42.TUT.BY Денис Бурковский, который пишет об оружии, военной истории, науке и IT, в свой топ-5 тоже включил «Эйфорию». Кстати, он один из немногих, кто вспомнил об «Игре престолов»:



Фото из личного архива

— Восьмой сезон «Игры престолов» почти не оправдал надежд, но недосматривать великий сериал не хотелось (впрочем, постфактум иногда кажется, что, может, и не стоило). «Пацаны» — нетипичное супергеройское кино, которое очень зайдет тем, кому надоело типичное супергеройское. «Карнивал Роу» — неонуарный фэнтэзи-детектив с магией, феями и расизмом. А еще со звездными Орландо Блумом и Карой Делевинь в главных ролях. Третий сезон «Очень странных дел» качнулся в сторону клюквы восьмидесятых в стиле «Красного рассвета» к паранормальному злу присоединились нормальные злые русские с vodka и kalashnikov.



Кадр из сериала «Очень странные дела»

Редактору проекта Belarusfeed Елене Пашининой, которая по-английски рассказывает иностранцам о Беларуси и белорусах, больше других понравились вот эти пять сериалов уходящего года:



Фото из личного архива

— «Футболисты» — самый дорогой и отвязный сериал из всех, которые видела. Несмотря на, казалось бы, специфичную спортивную тематику, спорта там мало, зато много денег, роскошных женщин, крутых тачек и яхт, а также внутренних нюансов футбольного бизнеса в Америке. Сериал молниеносно переносит тебя из серости и печали в залитый солнцем Майами и Лос-Анджелес, в luxury life игроков и их менеджеров. При этом, несмотря на гламурность всей картинки, он остается добрым и даже в каком-то смысле семейным.

«Чернобыль» — история родная, близкая, поэтому отзывается сильнее, чем остальные. Для меня это сериал, который показывает не только наше прошлое, но и настоящее, где человеческая жизнь ничего не стоит и мы все живем в своем Чернобыле. Сериал снят с душой, скрупулезностью и осторожностью, чтобы никого не обидеть — подкасты с создателем сериала тому подтверждение, и это подкупает.

Люблю истории, которые показывают неоднозначность на первый взгляд очевидной ситуации — как раз об этом сериал «Когда они нас увидят». Он подойдет тем, у кого все в порядке с эмпатией, любителям социальной тематики и сериалов, основанных на реальных событиях, таких как «Американская история преступлений».

В отличие от большинства военных фильмов, где показывают супергероев без страха и упрека, в центре «Уловки 22» — обычный человек со своими страхами и желаниями. Косить от армии не стыдно, особенно если ты хочешь жить. Когда разделяешь позицию героя по такому важному вопросу, сложно не проникнуться. Кстати, цветовое решение делает сериал про войну не типично депрессивно-драматичным, а по-теплому грустным.

Если надоели сериалы про зомби, монстров и прочую нечисть на серьезных «щах», легкая и дурашливая комедия с Дрю Бэрримор и Тимоти Олифантом «Диета из Санта-Клариты» — самое то, чтобы скрасить вечерние будни. Мне кажется, одного трейлера достаточно, чтобы захотеть его начать смотреть прямо сейчас.



Кадр из сериала «Диета из Санта-Клариты»

Наталья Ражкова из отдела коммерческих спецпроектов, как и многие другие, вспомнила о «Чернобыле», а еще поделилась своей менее громкой находкой:



Фото из личного архива

— Весной про «Любовь, смерть и роботы» говорили почти все знакомые, я решила не выпадать из повестки. Не все серии были одинаково интересны, но неожиданных развязок хватило. Эпизоды открывают пиктограммы, которые обозначают сюжет. Очень цепляющая штука! В конце каждой серии я отматывала видео в начало, чтобы еще раз их увидеть. «Любовь, смерть и роботы» очень легко и быстро смотрится: там нет серии дольше 20 минут, их все можно проглотить за день. Вообще, было чувство, будто в музей современного искусства сходила: визуально эффектно, иногда непонятно, иногда шокирует. Выхода за рамки привычного там хватает, творческим людям должно понравиться.



Кадр из сериала «Любовь, смерть и роботы»

Редактор отдела новостей Анна Калтыгина, которая просыпается вообще раньше всех в редакции, тоже поделилась личным топом сериалов за 2019-й. И хотя про «Пацанов» вы уже кое-что знаете от Дениса, позволили себе еще раз рассказать об этом релизе — ну он же очень крутой!

Фото из личного архива

— Я всегда знала, что супергерои совсем не те, кем кажутся. Ну посмотрите на Капитана Америку или на Чудо-женщину — они же положительные до зевоты. Даже Дедпул, оторва в этой когорте хороших мальчиков и девочек, по сути, очень добрый парень. А вот «Пацаны» показали истинное лицо супергероев. Это циничные, лживые, эгоистичные ублюдки. Очень похожий на Капитана Америку Патриот — жестокий расчетливый убийца с сексуальными комплексами. Королева Мэйв (сильно напоминающая Чудо-женщину) — бисексуальная одинокая и злая тетенька, в которой все же есть что-то от человека. Другие супергерои им под стать, а помешать им взять власть над миром попытается отряд «Пацанов». Кровь, мат, жестокость и интриги: все как я люблю.

Кажется, что «Пришельцы из прошлого» — это банальная фантастика, но все-таки это скорее детектив. В современную Норвегию начинают прибывать первобытные люди, викинги и представители XIX века — интрига, которая закручивается к концу первого сезона, не дает спать и есть. Скорее бы продолжение.

Пройти мимо сериала «1983» тоже нельзя. Во-первых, его сняли наши соседи-поляки. Во-вторых, сняли хорошо. А в-третьих, всегда интересно посмотреть столь редкий в наше время сериал в жанре альтернативной истории. В 1983 году в Польше произошел теракт, сопоставимый по масштабам с 9/11 в реальной истории, — события сериала разворачиваются уже почти 20 лет спустя. В нем есть просто прекрасные моменты — например, подпольная постановка Адама Мицкевича, а одну из главных героинь играет Михалина Ольшанска — «Матильда» из одноименного фильма, так взбесившего часть населения другой нашей страны-соседки.



Кадр из сериала «1983»

Журналистка TUT.BY Майя Кохно, от которой мы узнаем столичные новости, главными сериалами года для себя называет два релиза:



Фото из личного архива

— «Самый громкий голос» о создании влиятельного американского телеканала Fox News понравится тем, кому интересны биографические истории, а также внутренности «кухни» телевизионщиков. За кадром все по-честному — цинично и без романтических представлений о работе журналистов: как показывали теракт в сентябре 2001-го с выпрыгивающими из башен людьми, как проходила подготовка к выборами Трампа с поддержкой канала, как всплыли неуместные договоренности и многочисленные сексуальные обвинения коллег в адрес руководителя канала, которые и положили конец его карьере.

Второй сезон «Большой маленькой лжи» с видами на Монтерей под саундтрек Майкла Киванука на заставке так же эстетически прекрасен, как и первый. Бытовое насилие здесь продолжается, но теперь психологическое и со стороны свекрови, которую играет Мерил Стрип. В принципе, в сериале кроется ответ на вопрос, который невестки часто задают психологам: «Почему моя свекровь такая ****? И как с ней себя вести?» Семь серий неплохо заходят по одной за вечер.



Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

Редактор отдела «Недвижимость» Стас Шаршуков главными сериалами года для себя обозначает «Пришельцев из прошлого», «Пацанов» и «1983», о них мы уже рассказывали. А вот «Йеллоустоун» — открытие Стаса, так что ему слово:

Фото из личного архива

— «Йеллоустоун» — это история не о ковбоях и индейцах, а об алчных капиталистах и насилии. Она о том, насколько может быть ценен свой кусок земли (с ударанием на «свой») и какую цену ты готов за нее платить. Это история семьи, которая владеет одним из самых больших ранчо в США. На территорию претендуют те, кто граничит с ней — застройщики, индейская резервация, которая считает Йеллоустоун «своей землей». Все против всех, враг не становится другом. Герои не сильно страдают от морального выбора: индеец убил брата — всади в него всю обойму. Сболтнул лишнего журналистке — удави ее. Никто не идеален. Короче, если вам нужен сериал без соплей и где понятно, за что живут и ради чего умирают, «Йеллоустоун» — самое то. Даже если ваших предков и не раскулачивали.