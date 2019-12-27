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Не поверите! Американским школьникам разрешат прогуливать уроки ради участия в акциях протеста

28.12.2019 13:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учащиеся раз в год смогут брать день отгула для "гражданской активности"


Иллюстративное фото (Erin Whalen/Twitter)

Государственные школы округа Фэрфакс в американском штате Вирджиния с 27 января 2020 года разрешат ученикам пропускать занятия для участия в общественных мероприятиях, в том числе и в акциях протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Автор данной инициативы и член школьного совета Райан МакЭлвин объяснил в своем Twitter, что она была внесена на фоне роста протестной активности среди учащихся.

Газета пишет, что подобная инициатива была одобрена на территории США впервые. Она распространится на учеников средних и старших классов - детей от 12 до 18 лет. Учащиеся раз в год смогут брать день отгула для "гражданской активности". В частности, ученики смогут участвовать в маршах протеста, сидячих демонстрациях или, например, поехать в столицу штата Ричмонд для встреч с законодателями, пишет rbc.ua


Одобрения от администрации школы не потребуется. Необходимо будет, чтобы минимум за два дня до участия в мероприятии ученик заполнил специальный бланк, в котором он должен будет обосновать свое отсутствие. Также при себе у ученика должно быть разрешение от родителей или опекунов.

По данным издания, заявка на участие в гражданской акции носит лишь уведомительный характер, и представители школы не смогут "наложить вето".

При этом точное определение "гражданской активности" не указывается для того, чтобы учителя не могли по своему усмотрению выбирать, какие именно акции их ученики будут посещать.
 
 
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Учащиеся раз в год смогут брать день отгула для "гражданской активности"
 
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