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Глава ВАДА Крэйг Риди: мы по-прежнему уверены, что приняли верное решение отстранить российских спортсменов, и отстоим его в CAS

28.12.2019 13:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что в организации убеждены в верности принятого решения по санкциям в отношении российских спортсменов и намерены отстоять его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В пятницу ВАДА на своем сайте сообщило, что получило уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями исполкома ВАДА, вынесенными 9 декабря.

"Мы по-прежнему убеждены, что 9 декабря приняли правильное решение. Последствия являются жесткими для российского спорта и одновременно защищают целостность чистого спорта во всем мире. Мы будем отстаивать наше решение в CAS", — передает слова Риди "Р-Спорт", ссылаясь на сайт ВАДА.
 
 
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Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что в организации убеждены в верности принятого решения по санкциям в отношении российских...
 
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