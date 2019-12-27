|
О новой "холодной войне" рассказали киберэксперты
Источник материала: Партизан
Киберэксперты рассказали, что новая «холодная война» начнется в 2020 году.
Об этом сообщает
Отмечается, что "холодная война" будет происходить в интернет среде.
"Новая холодная война произойдет в онлайн-мире. Кибератаки будут все чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими странам", — заявляется в сообщении.
Уточняется, что финансирование этим странам будут предоставлять крупные государства, которые стремятся "консолидировать и расширять свои сферы влияния".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киберэксперты рассказали, что новая «холодная война» начнется в 2020 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)