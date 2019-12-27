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О новой "холодной войне" рассказали киберэксперты

28.12.2019 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Киберэксперты рассказали, что новая «холодная война» начнется в 2020 году.




Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование IT-компания Check Point.

Отмечается, что "холодная война" будет происходить в интернет среде.

"Новая холодная война произойдет в онлайн-мире. Кибератаки будут все чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими странам", — заявляется в сообщении.

Уточняется, что финансирование этим странам будут предоставлять крупные государства, которые стремятся "консолидировать и расширять свои сферы влияния".
 
 
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Киберэксперты рассказали, что новая «холодная война» начнется в 2020 году.
 
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