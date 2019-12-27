МЧС: в новогоднюю ночь количество вызовов спасателей увеличивается вдвое

Источник материала: Вороновская газета





В период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников все подразделения по ЧС переводятся на усиленный вариант несения службы, дежурят оперативные группы. По статистике, в новогоднюю ночь количество вызовов спасателей повышается вдвое: будь то взрыв петарды в подъезде или полыхнувшая в помещении елка, которая, к слову, сгорает всего за минуту.

— В местах проведения праздничных мероприятий работниками МЧС будет организовано тесное взаимодействие с органами внутренних дел и аварийными службами по вопросам соблюдения пожарной безопасности, — уточнил начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Сергей Новик. — Хочу предупредить граждан об их личной безопасности и напомнить о мерах пожарной безопасности. Например, уходя из дома, обязательно закрывайте все окна и форточки, чтобы через них не залетел случайный фейерверк.

СБ