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МЧС: в новогоднюю ночь количество вызовов спасателей увеличивается вдвое
28.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников все подразделения по ЧС переводятся на усиленный вариант несения службы, дежурят оперативные группы. По статистике, в новогоднюю ночь
— В местах проведения праздничных мероприятий работниками МЧС будет организовано тесное взаимодействие с органами внутренних дел и аварийными службами по вопросам соблюдения пожарной безопасности, — уточнил начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Сергей Новик. — Хочу предупредить граждан об их личной безопасности и напомнить о мерах пожарной безопасности. Например, уходя из дома, обязательно закрывайте все окна и форточки, чтобы через них не залетел
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В период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников все подразделения по ЧС переводятся на усиленный вариант несения службы, дежурят...
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