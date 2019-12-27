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Мудрые мысли, полезные цитаты. Полёт над Брестом
28.12.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В самом конце материала есть видео, включайте и слушайте - полезно и интересно. Заодно посмотрите, как выглядит город Брест перед самым Новым годом.
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В самом конце материала есть видео, включайте и слушайте - полезно и интересно. Заодно посмотрите, как выглядит город Брест перед самым Новым годом.
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