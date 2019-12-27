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В шествии Дедов Морозов в Минске примут участие около тысячи сказочных персонажей

28.12.2019 14:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 28 декабря Минск станет местом притяжения для Дедов Морозов. Традиционное шествие запланировано на 17 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение колонна начнет от площади Независимости и направится к Октябрьской. Ожидается, что по центральному проспекту столицы пройдут около тысячи сказочных персонажей. Компанию им составят спортсмены, школьники и представители трудовых коллективов. Ориентировочно с 17 до 19 часов движение по проспекту Независимости будет перекрыто.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 28 декабря Минск станет местом притяжения для Дедов Морозов. Традиционное шествие запланировано на 17 часов, сообщили в программе Новости...
 
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