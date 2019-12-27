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Помните сериал про Иисуса, где у него есть бойфренд? Офис создателей забросали коктейлями Молотова
Источник материала: KYKY>
В конце этого года на Netflix вышел комедийный бразильский сериал «Первое искушение Христа», и теперь у его создателей проблемы. По
Сюжет такой: Иисус знакомит свою семью с другом, с которым провёл 40 дней в пустыне. В лоб в сериале не говорили, в каких именно отношениях Иисус со своим другом – дружеских или романтических. Ясность попытались внести сами создатели шоу, бразильская студия комиков Porta dos Fundos: «Мы играем с намёками на то, что у Иисуса новый друг, и, возможно, этот друг – гей». А еще в в сериале Дева Мария курит марихуану.
Сложно представить, как бы такой сериал приняли в СНГ. Но точно известно, что в Бразилии его не оценили – местная христианская общественной обрушилась на шоу. Люди писали
Но на этом дело не закончилось. 24 декабря, в канун в Рождества, в окна офиса Porta dos Fundos начали
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В конце этого года на Netflix вышел комедийный бразильский сериал «Первое искушение Христа», и теперь у его создателей проблемы. По информации tjournal рассказываем, в чем...
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