ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помните сериал про Иисуса, где у него есть бойфренд? Офис создателей забросали коктейлями Молотова

28.12.2019 14:21 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В конце этого года на Netflix вышел комедийный бразильский сериал «Первое искушение Христа», и теперь у его создателей проблемы. По информации tjournal рассказываем, в чем суть. 

Сюжет такой: Иисус знакомит свою семью с другом, с которым провёл 40 дней в пустыне. В лоб в сериале не говорили, в каких именно отношениях Иисус со своим другом – дружеских или романтических. Ясность попытались внести сами создатели шоу, бразильская студия комиков Porta dos Fundos: «Мы играем с намёками на то, что у Иисуса новый друг, и, возможно, этот друг – гей». А еще в в сериале Дева Мария курит марихуану.

Сложно представить, как бы такой сериал приняли в СНГ. Но точно известно, что в Бразилии его не оценили – местная христианская общественной обрушилась на шоу. Люди писали петицию, чтобы сериал перестали показывать, которая собрала больше двух миллионов подписей. Авторы сюжета назвали эту петицию гомофобной. 

Но на этом дело не закончилось. 24 декабря, в канун в Рождества, в окна офиса Porta dos Fundos начали метать коктейли Молотова. К счастью, охраннику удалось не допустить распространения пожара. А сами создатели сериала еще раз заявили, что не закроют шоу: «Мы будем двигаться дальше, став сильнее и сплочённее».

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце этого года на Netflix вышел комедийный бразильский сериал «Первое искушение Христа», и теперь у его создателей проблемы. По информации tjournal рассказываем, в чем...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Оршанском районе в лобовом столкновении Chevrolet и Opel погиб человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика