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Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур

28.12.2019 14:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. Казахстан скорбит по жертвам авиакатастрофы в Алматы. 28 декабря в стране – общенациональный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате крушения самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air погибли 12 человек. 47 пострадавших все еще находятся в больнице, среди них 8 детей. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентов, получивших тяжелые травмы.

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Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур

Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур

На месте падения самолета продолжают работать специалисты. Предстоит установить все детали происшествия. Сейчас рассматриваются несколько версий катастрофы: технические неполадки, ошибка пилотов, а также погодные условия. Эксперты рассчитывают, что пролить свет на ситуацию помогут черные ящики. Изучением бортовых самописцев займутся сотрудники Межгосударственного авиационного комитета.

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Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур

Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур

Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур

Напомним, авиакатастрофа в Алматы произошла накануне. Воздушное судно, которое должно было доставить пассажиров в Нур-Султан, при взлете потеряло высоту, пробило бетонное заграждение и врезалось в здание. Фюзеляж самолета распался на несколько частей.

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Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур

Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур

Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур

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Новости Казахстана. Казахстан скорбит по жертвам авиакатастрофы в Алматы. 28 декабря в стране – общенациональный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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