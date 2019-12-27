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Граждане Беларуси смогут посещать Албанию без виз весь год

28.12.2019 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Граждане Беларуси смогут посещать Албанию без виз круглый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашение накануне подписано в Москве. С белорусской стороны подпись поставил посол нашей страны в России Владимир Семашко.

Граждане Беларуси смогут посещать Албанию без виз весь год

После того, как документ вступит в силу, белорусы смогут въезжать, проезжать транзитом и оставаться в стране на срок до 30 дней. Ранее власти Албании вводили безвизовый режим для граждан нашей страны на время туристического сезона – с мая по ноябрь. В остальное время необходимо было оформлять визу в посольстве. Консульский сбор составлял 50-100 евро в зависимости от типа.

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Новости Беларуси. Граждане Беларуси смогут посещать Албанию без виз круглый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашение накануне подписано в...
 
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