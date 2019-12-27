|
В Новополоцке столкнулись милицейское авто и автобус. Два милиционера - в больнице
Источник материала: Tut.by
ДТП с участием служебного автомобиля Новополоцкого отдела департамента охраны и автобуса «МАЗ» произошло около полудня 27 декабря на улице Технической в Новополоцке,
Водитель и пассажир милицейской машины получили травмы. Их
Водитель автобуса не пострадал. Пассажиров в нем не было.
Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель и пассажир милицейской машины получили травмы. Их доставали из салона работники МЧС. Милиционеров госпитализировали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)