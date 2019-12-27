В Новополоцке столкнулись милицейское авто и автобус. Два милиционера - в больнице

Источник материала: Tut.by

ДТП с участием служебного автомобиля Новополоцкого отдела департамента охраны и автобуса «МАЗ» произошло около полудня 27 декабря на улице Технической в Новополоцке, сообщает УВД.



Фото: УВД

Водитель и пассажир милицейской машины получили травмы. Их доставали из салона работники МЧС. Милиционеров госпитализировали.

Водитель автобуса не пострадал. Пассажиров в нем не было.

Проводится проверка.



Фото: УВД