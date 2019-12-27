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В Новополоцке столкнулись милицейское авто и автобус. Два милиционера - в больнице

28.12.2019 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП с участием служебного автомобиля Новополоцкого отдела департамента охраны и автобуса «МАЗ» произошло около полудня 27 декабря на улице Технической в Новополоцке, сообщает УВД.


Фото: УВД

Водитель и пассажир милицейской машины получили травмы. Их доставали из салона работники МЧС. Милиционеров госпитализировали.

Водитель автобуса не пострадал. Пассажиров в нем не было.

Проводится проверка.


Фото: УВД
 
 
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Водитель и пассажир милицейской машины получили травмы. Их доставали из салона работники МЧС. Милиционеров госпитализировали.
 
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