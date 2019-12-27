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Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?

28.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?

Дед Мороз добрый, не бойся, я его уже видел, — по-взрослому успокаивал Сергей четырехлетнюю Лизу-ангелочка.

Воспитанница Центра пока осторожничает с незнакомыми людьми — гостями благотворительной елки, а с воспитателями весело озорничает. Розовощекая девчушка — здесь всеобщая любимица, наверное, потому что самая маленькая. Надо сказать, коллектив СПЦ для всех оказавшихся здесь ребят искренне старается стать семьей, хоть и временной. Ведь, как бы ни было хорошо в приюте, детки мечтают вернуться к родителям. Несомненно, именно это загадал каждый из них, лопая волшебный пузырь желания.


Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?

Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?

Восторг и безграничную радость вызвало праздничное представление артистов Радунского центра туризма, краеведения и экологии. Все поспешили сделать селфи с Дедом-тусовщиком, искренне переживали за добрых героев новогодней сказки, попавших на удочку проказницы Ведьмочки, играли со Свинкой и Крыской — символами уходящего и будущего года. Увлекательным для детей и взрослых стало мыльное шоу от Снегурочки-кудесницы.


Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?

Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?

Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?

— У каждого человека в сердце живет любовь, трепетное отношение к детям, забота, понимание. Надо проявлять их чаще, — сошлись во мнении гости-спонсоры и пообещали: — Мы постараемся в трудной ситуации всегда подставить вам плечо.


Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?

Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?

А пока на память о праздничной встрече участники благотворительной акции «Наши дети» оставили под елкой для малышки Лизы, веселого Сергея, упорного Артура, красавицы Вероники, скромной Даши, певуньи Маши и артистичного Роберта гору подарков: сладких и полезных, развивающих и занимательных.


Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?

— Мы благодарны за чудо, рожденное в ваших сердцах, — обратилась к присутствующим директор социально-педагогического центра Данута Вацлавовна Савицкая. — Участие, опека, милосердие спасают мир. Пусть искорка-желание помогать никогда не угаснет в вас. Мы признательны за помощь Вороновскому районному исполнительному комитету, районному объединению профсоюзов, районному комитету белорусского профсоюза работников образования и науки, руководству КСУП «Дотишки» и «Гирки», ОАО «Беларусбанк», ЧСУП «Гранитстройсервис», Вороновского отдела Следственного комитета, отдела Департамента охраны, редакции «Воранаўская газета», учащимся и работникам Вороновского ГПТК, Дотишской и Радунской СШ, Радунского ЦТКиЭ, районным организациям ОО «БРСМ» и БОКК, индивидуальным предпринимателям Наталье Ивуть и Ирине Андреенко, а также участникам группы «Рождественская коробочка-2019» г. Лида.


Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?
Пенный снег, пузыри желаний, Дед-тусовщик… Чем еще удивляли взрослые ребят из Радунского СПЦ?

Галина Шлемпо.

Фото Олега Бельского.

 
 
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— Дед Мороз добрый, не бойся, я его уже видел, — по-взрослому успокаивал Сергей четырехлетнюю Лизу-ангелочка. Воспитанница Центра пока осторожничает с незнакомыми...
 
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