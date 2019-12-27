Новые магазины Duty Free на въезде в Беларусь откроют в четырех местах

Как ранее сообщал «АиФ», президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому будет расширено число пунктов пропуска с Duty Free на границе. Сейчас ГТК объявил, в каких именно местах появятся новые магазины беспошлинной торговли, передает БЕЛТА .

В список попали:

«Котловка» (на границе с Литвой);

«Новая Рудня» (на границе с Украиной);

«Мокраны» (на границе с Украиной);

«Козловичи» (на границе с Польшей).

Эти магазины беспошлинной торговли будут расположены до зоны таможенного контроля. Таким образом, на товары, приобретенные в таком магазине, также будут распространяться нормы ввоза товаров физическими лицами для личного пользования.

Отметим, что в Беларуси уже функционируют магазины беспошлинной торговли при въезде. Они расположены в Национальном аэропорту Минск. В экспериментальном режиме магазин Duty Free работал в автодорожном пункте пропуска «Берестовица».