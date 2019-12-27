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Новые магазины Duty Free на въезде в Беларусь откроют в четырех местах

28.12.2019 15:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Новые магазины Duty Free на въезде в Беларусь откроют в четырех местах
Фото: / TUT.by

Как ранее сообщал «АиФ», президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому будет расширено число пунктов пропуска с Duty Free на границе. Сейчас ГТК объявил, в каких именно местах появятся новые магазины беспошлинной торговли, передает БЕЛТА.

Новые магазины Duty Free на въезде в Беларусь откроют в четырех местах Сколько литров алкоголя можно купить в дьюти-фри?

В список попали:

  • «Котловка» (на границе с Литвой);
  • «Новая Рудня» (на границе с Украиной);
  • «Мокраны» (на границе с Украиной);
  • «Козловичи» (на границе с Польшей).

Эти магазины беспошлинной торговли будут расположены до зоны таможенного контроля. Таким образом, на товары, приобретенные в таком магазине, также будут распространяться нормы ввоза товаров физическими лицами для личного пользования.

Отметим, что в Беларуси уже функционируют магазины беспошлинной торговли при въезде. Они расположены в Национальном аэропорту Минск. В экспериментальном режиме магазин Duty Free работал в автодорожном пункте пропуска «Берестовица».

 
Теги: Минск
 
 
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Новые магазины беспошлинной торговли появятся в пунктах пропуска «Котловка», «Новая Рудня», «Мокраны» и «Козловичи».
 
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