|
Новые магазины Duty Free на въезде в Беларусь откроют в четырех местах
28.12.2019 15:01 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Фото: /
Как ранее сообщал «АиФ», президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому будет расширено число пунктов пропуска с Duty Free на границе. Сейчас ГТК объявил, в каких именно местах появятся новые магазины беспошлинной торговли, передает
В список попали:
Эти магазины беспошлинной торговли будут расположены до зоны таможенного контроля. Таким образом, на товары, приобретенные в таком магазине, также будут распространяться нормы ввоза товаров физическими лицами для личного пользования.
Отметим, что в Беларуси уже функционируют магазины беспошлинной торговли при въезде. Они расположены в Национальном аэропорту Минск. В экспериментальном режиме магазин Duty Free работал в автодорожном пункте пропуска «Берестовица».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые магазины беспошлинной торговли появятся в пунктах пропуска «Котловка», «Новая Рудня», «Мокраны» и «Козловичи».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)