Что делать с отходами белорусского сельского хозяйства?

Источник материала: Ежедневник





Предотвращение роста количества отходов в сельском хозяйстве должно оставаться приоритетом государственной аграрной политики.

Данной теме посвящено исследование "Циркулярная экономика в сельском хозяйстве Беларуси", подготовленное экспертами Белорусского экономического исследовательского центра BEROC, пишет Thinktanks.by .

Как отмечается в работе, основным генератором отходов белорусского сельского хозяйства являются крупные сельскохозяйственные организации – 43,7 т отходов в расчете на одно хозяйство, в то время как в фермерских хозяйствах данный показатель находится на уровне 4,4 т. При этом только 17,1 % крупнотоварных производителей используют отходы в собственной деятельности и свыше 30 % захоранивают или передают отходы на захоронение. В тоже время применительно к фермерским хозяйствам данные показатели составили 44,8 % и 22,4 % соответственно. Кроме того, 42,1 % сельскохозяйственных организаций передают свои отходы другим предприятиям (в т.ч. 27,5 % передают на переработку и 14,6 % продают), и только 10,9% принимают отходы от сторонних предприятий (используют стороннее вторичное сырье). В то же время, количество фермерских хозяйств, передающих отходы третьим лицам, лишь на 4,7% превышает численность субъектов данной формы хозяйствования, использующих сторонние отходы, поступающие от третьих лиц.

Исследователи констатируют, что среди барьеров, препятствующих использованию собственных отходов, выделяются технологические: отсутствие собственных мощностей по переработке больших объемов сельскохозяйственной продукции в продукты питания, а также по использованию собственных отходов, в т.ч. животноводческих и биоэнергетических стоков, сельскохозяйственной продукции и растительных остатков.

"Несмотря на общую схожесть барьеров, выявлена принципиальная разница между фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными организациями относительно целесообразности использования отходов. Как показывает анализ, фермерские хозяйства в большей степени заинтересованы в использовании отходов. Так, около 40 % из респондентов данной группы 13 считает, что отсутствуют факторы, сдерживающие использование отходов, менее 20 % указали на отсутствие технологий переработки. Кроме того, дефицит информации об объемах имеющегося стороннего вторичного сырья волнует 5,0 % опрошенных фермеров, а отсутствие доступа к стороннему вторичному сырью – 3,3 %, респондентов (доля сельскохозяйственных организаций, определивших данные факторы в качестве барьеров, находится на уровне 0,6 и 1,2 % соответственно). Выявленные различия обусловлены не только существенными отличиями в средних объемах генерируемых отходов, обусловленных масштабом производственной деятельности, но и большей экономической заинтересованностью фермерских хозяйств во внедрении принципов циркулярной экономики", - говорится в исследовании.

Эксперты BEROC убеждены, что при корректировке региональных логистических схем перемещения отходов и проектировании крупных сельскохозяйственных предприятий вопросу отходов должно придаваться особое значение. Наиболее резонансной остается проблема утилизации животноводческих стоков. Контроль их утилизации позволит не только избежать падежа скота, но и скрытых экологических проблем от попадания стоков в водную систему Беларуси, что обеспечит постепенное снижение уровня загрязнения питьевой воды нитратами, считают исследователи.