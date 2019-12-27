ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ушла из жизни актриса, которая сыграла главную героиню в фильме «Лолита»

28.12.2019 14:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. 26 декабря в Лос-Анджелесе на 74 году жизни скончалась актриса Сью Лайон, известная ролью Лолиты в одноимённом фильме Стэнли Кубрика по роману Владимира Набокова. 

Как сообщает The New York Times, о смерти актрисы рассказал её давний друг. Мужчина уточнил, что у Сью уже некоторое время были проблемы со здоровьем. 

Лайон родилась 10 июля 1946 года в городе Давенпорт, штат Айова. В 14 лет она обошла примерно 800 девочек, которые претендовали на роль главной героини в фильме «Лолита». Владимир Набоков, который лично принимал участие в создании кинокартины, посчитал Сью идеальной кандидаткой. 

Ушла из жизни актриса, которая сыграла главную героиню в фильме «Лолита»
Фото: instagram.com/cinechronicle 

За эту роль Лайон получила премию «Золотой глобус» в номинации «самая многообещающая начинающая актриса», однако дальнейшие фильмы с участием Сью не имели особого успеха. Последний фильм, в котором снялась актриса, вышел на экраны в 1980 году. 

После завершения актёрской карьеры Лайон преподавала испанский язык в одной из начальных школ Лос-Анджелеса. Пять раз была замужем. 

Ранее мы рассказывали об утратах 2019 года. 

В числе самых запомнившихся – Началова, Децл, Захаров, Булдаков (здесь подробности). 

Люди в материале: Сью Лайон, Sue Lyon
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. 26 декабря в Лос-Анджелесе на 74 году жизни скончалась актриса Сью Лайон, известная ролью Лолиты в одноимённом фильме Стэнли Кубрика по роману Владимира...
 
Новости дня
Новости разные
 
«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика