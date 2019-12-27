Ушла из жизни актриса, которая сыграла главную героиню в фильме «Лолита»

Источник материала: СТВ

Новости США. 26 декабря в Лос-Анджелесе на 74 году жизни скончалась актриса Сью Лайон, известная ролью Лолиты в одноимённом фильме Стэнли Кубрика по роману Владимира Набокова.

Как сообщает The New York Times, о смерти актрисы рассказал её давний друг. Мужчина уточнил, что у Сью уже некоторое время были проблемы со здоровьем.

Лайон родилась 10 июля 1946 года в городе Давенпорт, штат Айова. В 14 лет она обошла примерно 800 девочек, которые претендовали на роль главной героини в фильме «Лолита». Владимир Набоков, который лично принимал участие в создании кинокартины, посчитал Сью идеальной кандидаткой.



Фото: instagram.com/cinechronicle

За эту роль Лайон получила премию «Золотой глобус» в номинации «самая многообещающая начинающая актриса», однако дальнейшие фильмы с участием Сью не имели особого успеха. Последний фильм, в котором снялась актриса, вышел на экраны в 1980 году.

После завершения актёрской карьеры Лайон преподавала испанский язык в одной из начальных школ Лос-Анджелеса. Пять раз была замужем.

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