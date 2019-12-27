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Чем опасны импланты? Лера Кудрявцева рассказала свою историю

28.12.2019 15:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российская ведущая и актриса попала в больницу из-за повреждённого грудного импланта. Об этом Кудрявцева рассказала на своей странице в Instagram. 

Актриса начала рассказывать с того, что 15 лет назад в Санкт-Петербурге она сделала операцию по увеличению груди. Кудрявцевой давали пожизненную гарантию. Несмотря на это, актриса проверяла положение дел каждый год. Однако, как выяснилось, проверки не показали проблему. 

Чем опасны импланты? Лера Кудрявцева рассказала свою историю
Фото: instagram.com/leratv 

Недавно Кудрявцева заметила, что у неё изменилась форма груди. Боли или какого-либо дискомфорта не было, но ведущая решила пройти тщательное обследование. Выяснилось, что левый имплант был повреждён примерно 5-6 лет назад. В итоге, чтобы очистить организм, потребовалась операция, которая длилась около четырёх часов. 

«15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме, и поэтому я постоянно чувствовала «синдром хронической усталости». Но это моя история, у вас всё будет отлично. Просто будьте здоровы и проверяйтесь», – посоветовала актриса.

Чем опасны импланты? Лера Кудрявцева рассказала свою историю
Фото: instagram.com/leratv 

В конце Кудрявцева поблагодарила всех за поддержку и понимание. 

Месяцем ранее Дмитрий Шепелев неудачно пошутил над Лерой Кудрявцевой.

Ведущая ответила угрозой – здесь подробности

Люди в материале: Лера Кудрявцева
 
 
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Новости России. Российская ведущая и актриса попала в больницу из-за повреждённого грудного импланта. Об этом Кудрявцева рассказала на своей странице в Instagram.  ...
 
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