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И смех, и грех: россиянин застрял в форточке и замерз насмерть

28.12.2019 15:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Воркуте местный житель в нетрезвом состоянии попытался выбраться на улицу через форточку, застрял в ней и замерз насмерть. Об этом сообщает издание «КомиОнлайн».

По его информации, утром 23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что мужчина застрял в окне квартиры на первом этаже панельного дома по улице Дмитрова. Полицейские сняли его с окна в тяжелом состоянии и вернули в квартиру. Приехавшие врачи не смогли спасти ему жизнь.

В воркутинском отделе Следственного комитета по Коми сообщили, что предварительная причина смерти — общее переохлаждение организма. Следователи организовали проверку.


Ранее в декабре в Якутии школьник сбежал из дома и отморозил обе стопы. Родители обратились в полицию с заявлением о розыске через несколько дней после того, как их сын пропал. Его нашли на улице возле дома. Причины побега подростка не уточняются.
 
 
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В Воркуте местный житель в нетрезвом состоянии попытался выбраться на улицу через форточку, застрял в ней и замерз насмерть. Об этом сообщает издание «КомиОнлайн».
 
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