И смех, и грех: россиянин застрял в форточке и замерз насмерть

По его информации, утром 23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что мужчина застрял в окне квартиры на первом этаже панельного дома по улице Дмитрова. Полицейские сняли его с окна в тяжелом состоянии и вернули в квартиру. Приехавшие врачи не смогли спасти ему жизнь.





В воркутинском отделе Следственного комитета по Коми сообщили, что предварительная причина смерти — общее переохлаждение организма. Следователи организовали проверку.









Ранее в декабре в Якутии школьник сбежал из дома и отморозил обе стопы. Родители обратились в полицию с заявлением о розыске через несколько дней после того, как их сын пропал. Его нашли на улице возле дома. Причины побега подростка не уточняются.



