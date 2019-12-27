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«Союзное государство будет с тобой или без тебя». Политолог рассказал, когда Путин дожмет Лукашенко

28.12.2019 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле перед Лукашенко поставили дилемму: союзное государство будет создано с ним или без него.

«Союзное государство будет с тобой или без тебя». Политолог рассказал, когда Путин дожмет Лукашенко
Валерий Соловей. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Об этом в программе "Особое мнение на радиостанции "Эхо Москвы" рассказал российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей.

"В Москве, в Кремле считают, что препятствие на пути этого государство — Лукашенко. Ему были сформулированы условия или дилемма, наверное: «Союзное государство будет с тобой или без тебя». И рассчитывают, если всё пойдет, может быть, по московским прикидкам, до лета это союзное государство уже вчерне получить", - сказал эксперт. По его словам, "никто не собирается" откладывать этот вопрос "в долгий ящик".

"Слишком долго откладывали. Эта интеграция длится уже и разговоры о ней фактически 20 лет, даже больше. Началось еще при Ельцине. В Москве решили, что хватит, надо ставить точку", - заявил Валерий Соловей.


На вопрос, почему именно Беларусь стала основной интеграционной мишенью Кремля, политолог ответил:

"А слабое звено. Беларусь — слабое звено. Она, вообще, в объятиях. Она готова в них упасть. Но это не конец, это начало процесса. Украина тогда присоединяется к союзу братских славянских государств. Выстраиваются особые отношения с Прибалтикой вследствие некоторых действий в отношении трех стран Балтии. И Россия берет реванш за крупнейшую геополитическую катастрофу XX века. Планы далеко идущие".

Ранее сообщалось, по итогам встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина 20 декабря в Санкт-Петербурге стороны так и не сумели договориться по трем принципиальным вопросам - ценам на нефть и газ, а также о переходе на унифицированную систему налогообложения, пишет udf.by
 
 
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В Кремле перед Лукашенко поставили дилемму: союзное государство будет создано с ним или без него.
 
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