Сегодня в городском Доме культуры Ганцевичский районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса организовал новогодний утренник для ребят.
Ниже — фотомгновения праздника.
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Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
28.12.2019 16:04 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Сегодня в городском Доме культуры Ганцевичский районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса организовал новогодний утренник для ребят.
Ниже — фотомгновения праздника.
(Visited 2 times, 2 visits today)
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Сегодня в городском Доме культуры Ганцевичский районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса организовал новогодний утренник для ребят....
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