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Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей

28.12.2019 16:04 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня в городском Доме культуры Ганцевичский районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса организовал новогодний утренник для ребят.

Ниже — фотомгновения праздника.

Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей
Ганцевичский райком профсоюза работников АПК организовал новогодний праздник для детей

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Сегодня в городском Доме культуры Ганцевичский районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса организовал новогодний утренник для ребят....
 
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