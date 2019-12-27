Взрыв в Сомали унёс жизни больше 70 человек

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Взрыв произошел в час пик около центра сбора налогов. Официальный представитель правительства Исмаил Мухтар подтвердил агентству, что погибли 73 человека. Он добавил, что число жертв может возрасти, так как больше 50 человек получили ранения.





Член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед написал у себя в твиттере, что погибли около 90 человек, в том числе 17 полицейских, 73 граждан страны, а также четверо иностранцев. Полиция не прокомментировала эти данные. По информации AP, погибших иностранцев двое — они жители Турции.









Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Агентство предполагает, что за ним может стоять экстремистская группировка «Харакат аш-Шабаб», которая связана с «Аль-Каидой». Боевиков вытеснили из Могадишо несколько лет назад, но они продолжают наносить удары по КПП, а также отелям.





Последний громкий теракт в Сомали произошел 14 октября 2017 года. Тогда в Могадишо у одного из отелей взорвался грузовой автомобиль. В результате погибли больше 500 человек.



