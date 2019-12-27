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Троллейбус протаранил автомобиль такси в Бресте

28.12.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 28 декабря 2019 года на перекрёстке ул. Карла Маркса и Будённого. Скорая на месте. Пробка!

Троллейбус протаранил автомобиль такси в Бресте

Известно, что водитель такси - девушка, госпитализирована.

Троллейбус протаранил автомобиль такси в Бресте

Судя по всему, автомобиль такси не уступил дорогу троллейбусу. Пассажиры не пострадали.

Троллейбус протаранил автомобиль такси в Бресте

 
 
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  ДТП произошло сегодня, 28 декабря 2019 года на перекрёстке ул. Карла Маркса и Будённого. Скорая на месте. Пробка! Известно, что водитель такси - девушка,...
 
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