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Троллейбус протаранил автомобиль такси в Бресте
28.12.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 28 декабря 2019 года на перекрёстке ул. Карла Маркса и Будённого. Скорая на месте. Пробка!
Известно, что водитель такси - девушка, госпитализирована.
Судя по всему, автомобиль такси не уступил дорогу троллейбусу. Пассажиры не пострадали.
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ДТП произошло сегодня, 28 декабря 2019 года на перекрёстке ул. Карла Маркса и Будённого. Скорая на месте. Пробка! Известно, что водитель такси - девушка,...
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