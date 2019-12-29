Видеофакт: Футболист в костюме снеговика на Lamborghini разнес чужой двор





передает РЕН ТВ, об этом пишет The Times. КакРЕН ТВ, об этом пишет The Times.





ЧП произошло на Рождество. Кия Розина, чей сад пострадал, вспоминает, что в тот день она сидела за ужином вместе со своей семьей, когда на улице раздался шум.





Женщина вышла из дома и заметила Антонио, который был одет в костюм снеговика. Заехавший в чужой сад футболист ходил вокруг автомобиля, разговаривая по телефону. При этом он просил своего собеседника перестать называть его тупицей.





Во время инцидента никто не пострадал. После этого футболист вышел на поле в следующем матче Английской Премьер-лиги против "Кристал Пэлас". Однако его "Вест Хэм" проиграл.



