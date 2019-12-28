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Кореличский райсовет депутатов утвердил в должности председателя райисполкома Геннадия Шатуева

28.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Кореличский райсовет депутатов утвердил в должности председателя райисполкома Геннадия Шатуева

На сессии Кореличского районного Совета депутатов 28 декабря единогласно утверждена в должности председателя районного исполнительного комитета кандидатура Геннадия Шатуева. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов вручил ему соответствующее удостоверение.

Кореличский райсовет депутатов утвердил в должности председателя райисполкома Геннадия Шатуева

— Облисполком неслучайно остановился на кандидатуре Геннадия Шатуева. На протяжении 20 лет он работал в Мостовском районе в сфере сельского хозяйства, 6 лет возглавлял одно из передовых хозяйств района — ОАО «Черлёна», являлся первым заместителем председателя — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского районного исполнительного комитета. Геннадий Николаевич за время работы зарекомендовал себя грамотным, высококвалифицированным специалистом, умелым руководителем и организатором сельскохозяйственного производства. Накопленные в сельском хозяйстве знания и опыт, по нашему мнению, позволят ему решать стоящие перед районом задачи, — отметил Владимир Кравцов.

Кореличский райсовет депутатов утвердил в должности председателя райисполкома Геннадия Шатуева

— 2020 год — это последний год пятилетки. Поэтому в следующем году нужно поработать так, чтобы достойно ее завершить, — подчеркнул председатель облисполкома.

В частности, в сельском хозяйстве предстоит повысить эффективность сельхозпроизводства и качество продукции на убыточных предприятиях. За счет формирования новой производственной программы необходимо вывести производство молока на устойчивый стабильный уровень.

— Сегодня все, что производится в сельском хозяйстве, легко продается, — сказал Владимир Кравцов. — Однако для перерабатывающих предприятий Гродненской области не хватает сырья — молока и мяса, которое мы вынуждены искать за пределами области. При этом Беларусь нашла новые рынки сбыта своей продукции в Азии, Китае и других странах. В Кореличский район вложено немало финансовых средств. Например, на борьбу с последствиями африканской чумы свиней. Модернизировано несколько комплексов, и поэтому должна быть отдача.

Кореличский райсовет депутатов утвердил в должности председателя райисполкома Геннадия Шатуева

В сфере строительства важно сохранить рабочие места. В регионе должны быть свои специалисты в этой сфере. Ведь строительство — это локомотив экономики. Строятся жилье и производственные объекты — значит регион живет.

В сфере экономики необходимо принять меры по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе, обеспечить выход организаций на безубыточную работу. Так, в этом году на ОАО «Кореличи-Лён» получен хороший урожай льнотресты, что обеспечит его полную загрузку. В дальнейшем необходимо проводить его модернизацию, как было поручено Президентом страны во время его визита в Кореличский район в текущем году.

Важно уделить внимание развитию частного бизнеса. В Кореличском районе объектов малого и среднего бизнеса немного, а ведь это и производство, и новые рабочие места.

Кореличский райсовет депутатов утвердил в должности председателя райисполкома Геннадия Шатуева

Также предстоит решить ряд вопросов в социальной сфере. Прежде всего взять на контроль ситуацию с обеспечением безопасного нахождения детей в учебных заведениях района. Необходимо проводить текущие и капитальные ремонты в учебных заведениях, клубных учреждениях. Немаловажно, считает Владимир Кравцов, участвовать в программах трансграничного сотрудничества. Так, на Гродненщине действуют две такие программы с Литвой и Польшей, в рамках которых строятся школы и детские сады, клубы, спортивные объекты, дороги. Всего реализуется около 50 проектов на сумму почти 40 млн евро. Так, например, в соседнем Новогрудском районе благодаря полученному гранду по линии трансграничного сотрудничества появился современный объект по переработке мусора.

Отдельно остановился Владимир Кравцов на вопросах развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Во время проведения прямых телефонных линий и приемов граждан люди чаще всего обращаются по вопросам ЖКХ. Это и качество воды, и капитальный ремонт домов. В Гродненской области действует программа «Чистая вода». В рамках ее реализации в 2018 году установлено 29 станций обезжелезивания,  2019 году — 45. На 2020 год запланировано строительство 43 таких станций, в том числе и в г.п. Мир.

Местные дороги тоже нужно держать на контроле, подчеркнул Владимир Кравцов. Каждый год в реконструкцию местных дорог вкладывается более 50 млн рублей. Так, по итогам работы в 2019 году планы по ремонту местных дорог в области выполнены. Есть планы и на 2020 год. В Кореличском районе также ожидается текущий и капитальный ремонт местных дорог и мостов.

Развитию туризма как одного из перспективных направлений развития экономики Гродненской области и в частности Кореличского района Владимир Кравцов уделил особое внимание. «Мы многое сделали в этом направлении и уже видим результаты, — сказал он. —  За последние 3-4 года количество туристов, посетивших Гроднещину без виз, возросло в разы. Кореличский район также входит в список районов, куда на 15 дней могут приехать безвизовые туристы. Экскурсионный маршрут по линии Бенякони, Вороново, Лида, Новогрудок, Кореличи, Мир и Несвиж поможет развитию регионов. Так, Мирский замок в 2019 году посетило 219 тысяч туристов, это на 19 тысяч больше, чем в прошлом году.

Нужно сохранять свое богатое историческое наследие и показывать его людям, резюмировал глава области.

Кореличский райсовет депутатов утвердил в должности председателя райисполкома Геннадия Шатуева

В ответном слове новый глава райисполкома отметил, что с Кореличским районом его связывает первая трудовая деятельность: еще будучи студентом Геннадий Шатуев приезжал в колхоз, которым руководил Николай Похолок, на уборку картофеля.

— Кореличский район —  это сельскохозяйственный район, и я как аграрий, работающий на селе, знаю, что здесь одни из самых высоких производственных показателей на Гродненщине. Вместе с вами мы будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы благосостояние наших граждан росло. А для этого предстоит многое сделать. Мы должны жить проблемами людей, — сказал Геннадий Шатуев.

На заседании райсовета Владимир Кравцов отметил и заслуги бывшего главы райисполкома Виктора Шайбака, который руководил районом 12 лет (теперь является генеральным директором Республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь» — ред.). «За период нахождения в должности он внес большой вклад в социально-экономическое развитие района, — подчеркнул Владимир Кравцов. — Под его руководством проведена работа по благоустройству и наведению порядка в Кореличах, построены новые жилые дома, проведен капитальный ремонт социальных объектов».

СПРАВКА

Шатуев Геннадий Николаевич родился в 1974 году в д. Малевичи Щучинского района, белорус, образование высшее, в 2001 году окончил Гродненский государственный аграрный университет по специальности «зоотехния», в 2011 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «управление агропромышленным комплексом».

Трудовую деятельность начал в 1996 году бригадиром молочно-товарной фермы в совхозе «Щучинский» Щучинского района. С 1998 года работал лаборантом, затем бригадиром молочно-товарной фермы экспериментальной базы «Щучин». С 1999 по 2005 год — главный зоотехник совхоза «Мостовский». С 2005 по 2012 год работал главным государственным инспектором по закупкам и контролю за качеством продовольственного сырья и пищевых продуктов, главным зоотехником отдела организации производства, а затем первым заместителем начальника управления — начальником отдела организации производства управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского райисполкома. С 2012 по 2018 год работал директором ОАО «Черлёна» Мостовского района. В марте 2018 года назначен первым заместителем председателя — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского райисполкома.

Инна ЛЕЙКО

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